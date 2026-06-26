La Justicia confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. La decisión fue de la Cámara en lo Penal Económico, que en su caso dio por desierta y no analizó la apelación de su defensa porque no se presentó a tiempo a una audiencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó también el procesamiento, embargo por 350 millones de pesos y prohibición de salida del país del tesorero de AFA Pablo Toviggino. Ambos quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral.

Los motivos

En relación a Toviggino se dio por probada su responsabilidad en los delitos y se confirmó el procesamiento por la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por un monto calculado en 19.000 millones de pesos.

En cuanto a Tapia quedó firme el procesamiento, embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante. El dirigente procesado está ahora en Estados Unidos por el Mundial con permiso judicial. En igual situación quedó la AFA como persona jurídica - procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, concluyó la resolución judicial.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra. Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.