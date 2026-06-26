Pidieron la detención de Martín Insaurralde

El fiscal federal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, en una causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito.

El requerimiento también incluye a su ex esposa Jesica Cirio. Según el fiscal, existiría riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de evidencias. El juez federal Luis Armella deberá resolver si hace lugar a este planteo. En el requerimiento, que también incluye a su ex esposa Jesica Cirio, Mola destacó que solicita su detención para que ambos sean indagados.

En el marco de esta causa, la Justicia allanó dos domicilios de de Cirio, y de Elías Piccirillo, tras la aparición de videos donde se ve a la modelo tomando registro de fajos de dólares en cajones, bolsas y valijas, en el interior del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente.

En el mismo expediente se evalúa si hubo lavado de dinero, luego de que en 2023 se difundieran fotos del ex intendente en el Mediterráneo, a bordo del yate “Bandido”, con Sofía Clerici. La investigación se encuentra en etapa de prueba, con el propósito de determinar el origen de los fondos que se detectaron hasta el momento.

Esta misma semana, el juez dispuso una serie de medidas para avanzar en el análisis de las filmaciones en el vestidor. El expediente también incluye la revisión de cámaras de seguridad, análisis de movimientos financieros y peritajes sobre otros dispositivos incautados.

Las primeras denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde fueron presentadas por Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, ambos de Juntos por el Cambio, así como por el diputado nacional José Luis Espert. El magistrado ordenó realizar una inspección ocular a la propiedad, que ocupa dos lotes en el barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, provincia de Buenos Aires.

Para constatar si existieron refacciones o reformas en el lote, la justicia pidió informes sobre ingresos y egresos a la administración del barrio privado, desde 2022 hasta la actualidad. El objetivo es “constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación” y las que en un futuro se agreguen a la causa judicial “han sido obtenidas en ese lugar”.

También solicitó a Gendarmería Nacional que realice un peritaje del teléfono celular que Cirio entregó a la Justicia en busca de los originales de esos videos. A su vez, requirió, a pedido del fiscal Mola, una pericia sobre las imágenes para intentar determinar cuánto dinero mostró Cirio.

Las medidas se ordenaron luego de la testimonial del contador Walter de la Fuente, de la empresa Sasaxa Libero SA. Esa firma figura como propietaria de la casa de San Vicente donde vivió Insaurralde con la modelo.

Por otro lado, Armella convocó a declarar a dos ex empleadas domésticas de la casa. Martín Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Desarrolló su carrera política en el ámbito municipal y provincial, desempeñando distintas funciones públicas.

Fuente: Infobae.