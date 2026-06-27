El STJ profundiza la digitalización y elimina la remisión en papel de oficios y comunicaciones judiciales

El STJ dispuso que los oficios, comunicaciones y requerimientos emitidos el Poder Judicial hacia registros, archivos y organismos públicos sean remitidos prioritariamente en formato digital.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) dispuso que los oficios, comunicaciones y requerimientos emitidos por organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial hacia registros, archivos y organismos públicos sean remitidos prioritariamente en formato digital, utilizando firma digital o firma electrónica válida.

La medida fue adoptada mediante la Resolución de Tribunal de Superintendencia Nº 61/2026, en el marco de la política institucional de modernización, transformación digital y despapelización que el Poder Judicial viene desarrollando de manera sostenida desde hace más de quince años.

La resolución establece que la remisión digital será suficiente a todos los efectos jurídicos, administrativos e institucionales, sin necesidad de acompañar documentación en soporte papel, salvo situaciones excepcionales debidamente fundadas. Entre los organismos alcanzados se encuentran los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, el Archivo Notarial, el Registro de la Propiedad Inmueble y otros organismos públicos receptores de comunicaciones judiciales, destacó el Servicio de Información y Comunicación del STJ.

La decisión se sustenta en el marco normativo provincial y nacional que reconoce plena validez jurídica a los documentos electrónicos y a la firma digital, así como en los avances tecnológicos implementados por el Poder Judicial de Entre Ríos, que permiten garantizar autenticidad, integridad, trazabilidad y conservación de la documentación digital.

Asimismo, la medida apunta a reducir la duplicación de soportes, disminuir costos operativos y logísticos, optimizar la gestión documental y fortalecer las políticas de sustentabilidad institucional mediante la reducción del uso de papel y otros insumos.

La implementación será gradual y progresiva, contemplando etapas de adecuación y protocolos complementarios para facilitar la adaptación de los organismos involucrados. Además, se encomendó a las áreas técnicas competentes el desarrollo de acciones orientadas a consolidar los circuitos digitales y profundizar el proceso de despapelización institucional.

La resolución también invita a los Ministerios Públicos de la provincia a adherir e implementar progresivamente las disposiciones establecidas, consolidando así una gestión judicial cada vez más ágil, eficiente y sustentable.

Conformación de mesa de trabajo

Luego de que integrantes del STJ mantuvieran reuniones con funcionarias/os de la Dirección de Registros y Archivos de la Provincia de Entre Ríos y lo informado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia de la Nación, quienes confirmaron que ya pueden implementar el nuevo sistema digital, se dispuso la conformación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial de Entre Ríos y del Poder Ejecutivo Provincial, con el objeto de definir los mecanismos digitales, procedimientos operativos y medios tecnológicos necesarios para la implementación de la medida, consignó el Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Esa mesa de trabajo deberá elaborar una propuesta de reglamentación y procedimiento para la remisión digital de oficios, comunicaciones y requerimientos y establecer que, en el marco de las tareas encomendadas, deberán evaluarse y definir los mecanismos de interoperabilidad, autenticación, validación documental y demás aspectos técnicos que resulten necesarios para garantizar la validez, seguridad y trazabilidad de las comunicaciones digitales.