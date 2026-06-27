Escándalo en un juicio por abusos: detienen al imputado porque miembros del Jurado recibieron hostigamientos

Imagen de archivo de César Roberto Cepeda, acusado de haber abusado de sus dos sobrinas cuando niñas.

La Justicia ordenó este viernes la detención de César Roberto Cepeda, el hombre acusado de haber abusado de sus dos sobrinas cuando niñas, caso por el que está siendo juzgado en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá mediante el sistema de juicios por jurados.

La acusación está a cargo del fiscal Fernando Martínez, y actúa como juez técnico el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay Dardo Tórtul.

Mientras se tramitaba el proceso ocurrió un hecho escandaloso: al menos tres miembros del jurado popular dieron cuenta de maniobras de hostigamiento por parte de familiares directos de Cepeda. Uno, oriundo de Crucesitas, rompió en llano ante el tribunal porque temió represalias en su contra. Una segunda persona que integra el jurado popular recibió la visita de extraños en su trabajo; y un tercer jurado recibió «solicitudes de amistad» en sus cuentas de Facebook e Instagram de parte de personas que integran el círculo del acusado, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La consecuencia inmediata fue la decisión de aplicar prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Nogoyá de Cepeda, que está siendo llevado a las audiencias esposado, situación que se mantendrá hasta el final del proceso. El martes 30, un día antes de cumplirse exactos seis años de la denuncia, está previsto que el jurado popular dicte el veredicto, entre dos opciones de hierro: culpable o no culpable.

De resultar culpable, se lo mantendrá a Cepeda con restricción de la libertad.