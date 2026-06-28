El sacerdote Cristian Vázquez fue condenado a 11 años por abuso sexual en Tierra del Fuego

El cura Cristian Vázquez, de 39 años, fue condenado por el Tribunal de Juicio de Río Grande, Tierra del Fuego, de abusar sexualmente en al menos tres ocasiones de una joven que tenía 13 años en 2013, cuando sucedieron los hechos denunciados. El tribunal, además, ordenó la inmediata detención del sacerdote. Se trata del primer juicio por abuso sexual a un religioso en Tierra del Fuego.

Hace diez días, en la audiencia de alegatos, la fiscal Laura Urquiza consideró acreditado que Vázquez era culpable de abusos cometidos contra la chica, que ahora tiene 18 años, y solicitó una condena de 11 años de prisión. El cura, señaló, “tocó a la menor en sus partes íntimas, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima y sin su consentimiento”, en dos ocasiones, mientras que en una oportunidad “concretó el abuso con acceso carnal” haciendo uso de “amenazas y violencia física”. Por eso, había advertido, Vázquez debía ser condenado por los delitos de “abuso sexual simple” (dos hechos) y “abuso sexual con acceso carnal” (un hecho) en todos los casos “agravado” por su condición de religioso, publicó el diario Página/12.

Por su parte, el abogado Francisco Ibarra, que representó a la víctima, había solicitado una condena de 16 años de cárcel, tras considerar que las pruebas eran “muy sólidas” y brindaban “gran verosimilitud y credibilidad al propio testimonio de la víctima”.

En tanto, el defensor de Vázquez, Javier Da Fonseca, había pedido la absolución por “falta de pruebas”. En su alegato, aseguró que su defendido era juzgado porque “la nueva corriente feminista genera distorsiones en el paradigma judicial” y “ante la ley, los hombres están en desigualdad frente a las mujeres”.