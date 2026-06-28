La jefa narco Verónica Aguilar fue detenida al volver desde Santa Fe, la indagaron y quedó en la UP N°6

Los allanamientos de Gendarmería fueron entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio.

La noche en que efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante múltiples allanamientos simultáneos en el barrio La Palangana y otros puntos de la ciudad de Paraná con el objetivo de desarticular una banda narco que no escatima el uso de armas, soldaditos y la violencia, la acusada de ser líder de la banda, Verónica Aguilar, se escapó por alguno de los pasillos hacia el arroyo Colorado y no pudo ser detenida. Sí cayeron otras dos mujeres integrantes del mismo clan narco.

Aquellos procedimientos de la fuerza federal, en el marco de una investigación instruida en la Fiscalía Federal a cargo de Leandro Ardoy, y autorizados por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, se llevaron adelante entre la noche de 3 de junio y la madrugada del 4. Luego de 16 días prófuga, con pedido de captura, Aguilar fue arrestada durante un control vehicular en el Puesto Caminero Túnel Subfluvial.

Cuando regresaba desde la ciudad de Santa Fe a la capital entrerriana en un auto Chevrolet Prisma gris, alrededor de las 22 del sábado 20 de junio, el personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha del vehículo y, al identificar a sus ocupantes, saltó en el sistema SIFCOP que la mujer de 43 años tenía orden de detención del Juzgado Federal. El juez Ríos ordenó su detención inmediata y traslado a la Unidad Penal N° 6 de Paraná.

Aguilar iba en el auto junto a R.G.E., de 22 años, oriundo de Viale, y R.A.M., de 27, del barrio Paraná XVI.

Al día siguiente, Aguilar, quien es defendida en la causa por el abogado Claudio Berón, fue indagada en el Juzgado Federal por el delito de narcotráfico agravado. Luego, regresó al establecimiento penitenciario a la espera de la resolución por el procesamiento y la prisión preventiva.

Entre las pruebas que constan en el expediente, hay desde escuchas telefónicas hasta vigilancias de investigadores que registraron los movimientos y el accionar de la banda liderada por “la Vero” Aguilar. En particular, se describió la presencia de numerosos soldaditos armados, muchos de ellos menores de edad, que vigilaban el complejo asentamiento construido entre el arroyo y calle Los Constituyentes, con pasillos difíciles para cualquier investigación criminal.

Tras aquellos allanamientos, Gendarmería secuestró arriba de 100 celulares, un centenar de dosis de cocaína, municiones, motos, entre otros elementos. Aquella madrugada quedaron detenidas dos mujeres acusadas de ser cómplices de la jefa de la banda: Gisela Acevedo e Isabel Aguilar.

Precedentes sangrientos

Aguilar tiene al menos dos causas por narcomenudeo, en las cuales ha logrado obtener la prisión domiciliaria por tener hijos menores a su cargo. Pero siempre vuelve a aparecer en torno a hechos de violencia graves. Por ejemplo, el homicidio de Javier Fabián Pave, ocurrido el 8 de mayo de 2014 en calle Estado de Palestina de Paraná, ocurrido en el ingreso de la casa donde vivía la mujer, por el cual condenaron a dos de sus primos del mismo apellido, del grupo conocido como “los Monitos” Aguilar, quienes luego se pelearon con la Vero.

En el año 2021 estuvo con prisión domiciliaria en una casa del barrio Macarone, donde siguió oficiando de jefa narco y con las mismas prácticas con chicos, adolescentes y jóvenes: comprarlos con droga para ser su fuerza de choque armada. En mayo de aquel año, dos de sus soldaditos mataron a tiros a Carlos Paniagua, de 24 años.

Luego se mudó a La Palangana, y siempre que ella estuvo allí ese lugar fue un foco de violencia permanente, como ahora. En 2020, Aguilar estaba en pareja Luis Gabriel “Taca” Bravo, un joven de unos 18 años menor que ella, y vivían en conflicto con otras personas. En una de las balaceras, Bravo terminó asesinado en una de las balaceras.

El hijo de Aguilar, Tadeo Díaz, estuvo preso por hechos de violencia armada en la misma zona, como un fiel soldado de su madre. En noviembre de 2024, poco después de salir de la cárcel, fue detenido nuevamente por la Policía luego de un enfrentamiento armado en el barrio 1° de julio, donde incluso recibió un balazo en el pecho.

El año pasado, soldados que investigadores vincularon a Verónica Aguilar asesinaron a Yolanda Duré, en el barrio 1° de Julio. Buscaban ajustar alguna cuenta con un soldado de los Latorre, la familia narco de barrio Consejo. Uno de ellos era menor de edad y estaba ocupando una casa sobre Los Constituyentes que había “comprado” Aguilar. Era carne de cañón de este grupo narco liderado por esta jefa narco.