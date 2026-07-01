Causa Securitas: Enersa mandó a Arroyo Salgado listas de nombres, poderes y la investigación interna

A pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, Enersa remitió información y documentación al Juzgado Federal de San Isidro donde se tramita la causa por presuntos sobornos en el marco de la contratación de la empresa Securitas. Listas de funcionarios y gerentes con distintos grados de responsabilidad, poderes para que el gobierno provincial pueda pedir un resarcimiento y la investigación interna que reveló la revista ANÁLISIS en la edición de mayo son parte de la documental enviada.

El 4 de junio llegó a Enersa el pedido formal del fiscal federal Fernando Domínguez. Días más tarde, la solicitud fue respondida desde la empresa mediante una nota firmada por la gerenta de Asuntos Legales, Gabriela Ferri, en la que se detalló todo lo remitido.

En un primer punto, según la misiva a la que accedió este medio, se hizo mención al envío de las conclusiones de la investigación interna, contenida en 18 fojas, acompañadas de la documental completa que fue relevada por los integrantes de la comisión creada a tal fin.

En ese informe, que dio a conocer la revista ANALISIS en su edición de mayo, se describió el esquema de corrupción mediante el cual se produjo el saqueo a la empresa provincial, con la complicidad de funcionarios que consintieron o miraron para otro lado en cada contrato y en numerosas adendas y actualizaciones.

Por mencionar un dato que surge de esa documentación, sólo de 2022 a 2024, Enersa pagó a la empresa de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que deberían haber cobrado por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi 900 por ciento.

El informe ya fue incorporado al expediente que se tramita en el juzgado a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Nombres y poderes

En la nota firmada por Ferri se informa también al fiscal Domínguez que Enersa otorgó poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para promover acciones legales contra Securitas para obtener una reparación patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por Enersa. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya habido movimiento en ese sentido.

Desde Enersa también se envió al Juzgado de Arroyo Salgado la totalidad de las constancias documentales vinculadas con los pagos realizados a Segar SA, como facturas, órdenes de pago y comprobantes de transferencias. Y se informó, también. a pedido del fiscal Domínguez, una lista con los nombres y apellidos del personal interviniente en todo el proceso.

Puntualmente, se mencionó a Néstor Gabriel Balcar, gerente de Suministros y Planificación; Diego Brunetti; jefe de Inmuebles y Automotores; Claudio Farías, tesorero; Marcos Aldana, gerente de Finanzas; Héctor Malmierca, gerente de Administración; Alejandro Cis, gerente de Logística; y Juan Carlos Pimentel, gerente general. Los dos últimos están imputados en la causa.

En un tercer y último punto, en la nota de Ferri se dio respuesta a una consulta de Domínguez acerca del rol del Tribunal de Cuentas de la provincia respecto del control de los ejercicios 2018 y 2019. Puntualmente, el fiscal pidió saber si se habían realizado observaciones sobre el contrato de Securitas, el pago de adicionales y la cesión del contrato a favor de Segar SA.

“Se hace saber que el Tribunal de Cuentas de la provincias en el control efectuado de los ejercicios 2018 y 2019 no han realizado observaciones”, respondió la gerenta de Legales de Enersa.