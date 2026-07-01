La Fiscalía pidió 19 años de cárcel para César Cepeda, condenado por abusar de dos niñas

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul, dará a conocer el próximo 23 de julio, a las 8.50, la condena impuesta a César Roberto Cepeda a quien un jurado popular halló culpable, este martes, en Nogoyá, del delito “menor incluido de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y culpable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda”.

En tanto y tras conocerse el veredicto, el magistrado dispuso además la prisión preventiva del imputado hasta el dictado de la sentencia y su alojamiento en la Unidad Penal N°5 de Victoria "Gobernador Ramón Febre".

El debate se desarrolló a partir del 24 de junio en instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa técnica fue ejercida por los abogados Walter Martínez e Ignacio Martínez. En representación del Ministerio Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.

Sobre la audiencia de cesura

La audiencia de cesura en la que las partes solicitaron la pena a imponer se realizó hoy, miércoles.

El fiscal Fernando Martínez pidió que se aplique a Cepeda la pena de 19 años de cárcel, y que se lo mantenga con prisión preventiva en la Unidad Penal de Victoria hasta que la condena quede firme. La defensa, que ejerció Walter Martínez, solicitó 8 años de prisión.

El juicio se realizó a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual.

Este fue el centésimo sexagésimo sexto juicio por jurados realizado en la provincia desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 10.746, que instauró este sistema de juzgamiento penal en Entre Ríos.