Una chica de 19 denunció haber sido violada por tres personas en Nogoyá

La Justicia de Nogoyá investiga un gravísimo hecho de abuso sexual con acceso carnal del que resultó víctima una chica de 19 años.

La pesquisa fue caratulada como “Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real”. Y hay tres personas detenidas, con preventiva.

La situación ocurrió el sábado 27. La joven había salido de un boliche en Nogoyá cuando se encontró con un amigo, de 17 años. Le pidió que la acercara en moto hasta su casa.

Su amigo menor de edad estaba con otra persona, mayor de edad, a quien la joven no conocía. Ofrecen llevarla pero antes la invitan a ir a la casa de una tercera persona. Otro adulto.

La joven acepta: tenía amistad con el menor de 17 y nunca pensó que algo grave podría ocurrir. Llegaron a esa vivienda, y la joven mantiene una relación sexual consentida con el amigo de 17.

En algún momento, ingresan a la habitación las otras dos personas, y ante la resistencia, someten a la joven.

Ella se niega a que esos otros dos intervengan en la relación consentida con el chico de 17.

Ella refiere que le ataron las manos con una corbata, y la accedieron carnalmente.

Hubo penetración anal y vaginal, de la cual participaron los tres.

El amigo de la chica fue partícipe de la violación y, a pesar del conocimiento que tenía con la joven, no atinó a frenar la violación de los otros dos.

Cuando esa escena violenta llegó a su fin, la joven pudo recomponerse y pedirle a su amigo de 17 que esta vez la lleve a su casa.

Eso hizo.

Pero la joven nunca pudo abrir la puerta de su casa. La envolvió un ataque de pánico, no pudo reaccionar y quedó inmóvil. No supo qué hacer.

Según la crónica de Entre Ríos Ahora, la joven sólo pudo avisarle a algunas amigas, que serán citadas a declarar por la Justicia en una investigación que está en sus inicios y que tiene a cargo la fiscal Sofía Pittaluga.

Caminó hasta la vivienda de una tía, que vive cerca. Golpeó la puerta. Entró. Le contó el horror que había atravesada. Hicieron la denuncia en la Policía.

“Estamos en una etapa inicial investigativa”, admiten desde la Fiscalía en Nogoyá.

La actuación fue con celeridad. El sábado se produjeron allanamientos y la detención de las tres personas sindicadas como autores de la violación a la joven.

El domingo se realizó la audiencia de imputación al menor de edad, que quedó detenido en un centro especializado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por un plazo de 45 días.

En tanto, este lunes fueron indagados los dos mayores de edad, y este martes por la mañana se realizó la audiencia ante la Justicia de Garantías y se les aplicó a ambos prisión preventiva por 60 días en una unidad penal.

En ambas resoluciones actuó el juez de Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi.