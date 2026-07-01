Villa Elisa: un club denuncia al municipio por presunta usurpación y exige una indemnización millonaria

Autoridades de un club denuncian que los trabajos del municipios son en terrenos de la institución. Foto: Villa Elisa al Día.

La conducción fundadora del Ferroclub Central Entrerriano formalizó denuncia contra la municipalidad de Villa Elisa (departamento Colón), encabezada por la intendenta Susana Lambert (Juntos), debido a una serie de intervenciones en terrenos ferroviarios que consideran ilegales y altamente perjudiciales. La controversia se centra en una carta elevada tanto a la intendenta como al Concejo Deliberante en septiembre de 2025 y que derivó en denuncia judicial en junio de este año, donde se detallan los hechos que motivaron el reclamo.

El eje central de la denuncia es la realización de un zanjón de 150 metros de largo y 5 metros de profundidad en el predio de la estación Elisa. Según los denunciantes, esta obra fue ejecutada por maquinaria municipal bajo órdenes de la intendencia en mayo de 2022. Los firmantes de la misiva, entre ellos los fundadores Francisco Rafael Pirolla y José Guex, califican este acto como un delito de usurpación de un espacio federal.

Además de la supuesta invasión de jurisdicción federal, la denuncia sostiene que la municipalidad violó sus propias normas, específicamente las ordenanzas 1712 y 2012, las cuales están destinadas a proteger las instalaciones y terrenos del ferrocarril.

Según los denunciantes, los daños son significativos y han afectado directamente la actividad del Ferroclub:

-Inutilización del terreno: Se estima que el daño consumado dejó inservible un espacio de dos hectáreas.

-Afectación operativa: Debido a los socavones producidos por los zanjones, la locomotora no puede ingresar al "triángulo" de las vías, lo que le impide invertir su dirección.

-Limitación turística: La institución se ha visto obligada a reducir sus trayectos solo a la zona de la vía principal, perdiendo el atractivo de llegar hasta Los Bretes debido al estrago ocasionado en las vías.

Ante lo que consideran una falta de soluciones y disculpas por parte del Ejecutivo municipal, el Ferroclub planteó una serie de exigencias para evitar avanzar a mayores instancias judiciales. Entre los puntos principales solicitan que se tape el zanjón de inmediato, se desista de colocar tubos de desagüe en el predio y se retrotraiga el estado del terreno a su condición original.

En términos económicos, la entidad reclama una indemnización de 360 mil dólares (calculada a razón de 120 mil dólares por año transcurrido) en concepto de daños materiales, morales, lucro cesante y la usurpación propiamente dicha. Los fondos, afirmaron, serían destinados a la reparación de las vías hacia Caseros, San Salvador y el sector de Los Bretes para restablecer la operatividad total del ramal.

La denuncia no se ha limitado al ámbito administrativo local. El 16 de junio de este año, Francisco Pirolla, miembro fundados del club, se presentó ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Policía Federal para denunciar formalmente a la municipalidad por "usurpación y daños al terreno ferroviario".