Habló el fiscal del juicio por jurados en Nogoyá, que declaró culpable a César Cepeda por abuso a dos niñas

El fiscal Fernando Martínez, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, analizó la tramitación de la causa por abuso sexual a dos niñas en Lucas González, y que cerró con la declaración de culpabilidad por parte de un jurado popular a César Roberto Cepedo, con pedido de pena de 19 años de cárcel.

La denuncia se presentó el 1° de julio de 2020, y el dictamen de culpabilidad se conoció este martes 30 de junio. Cepeda fue derivado a la Unidad Penal N° 5 de Victoria, y el monto de la pena que le corresponderá se conocerá el 23 de este mes. Los delitos imputados, abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.

El representante del Ministerio Público Fiscal habló con el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7). La nota fue reproducida por el sitio Entre Ríos Ahora. Se refirió al incidente de presión a jurados, en medio del debate.

“La verdad que nunca ha pasado algo así, al menos que yo conozca. Está previsto en la Ley de Juicios por Jurados la imposibilidad que tenemos las partes de acercarnos y de tratar de contactar por cualquier medio a cualquiera de los miembros del jurado. El jurado es sagrado. Se cuida esa imparcialidad del jurado y la imposibilidad de que nosotros tengamos ningún tipo de contacto con el jurado. Este hecho ocurrió antes de que comiencen las audiencias. Dos jurados, espontáneamente, dijeron que habían vivido situaciones anómalas, lo que motivó que se consultara al resto del jurado si habían pasado por algo similar, y se estableció que sí, que había 3 situaciones anómalas más que no habían sido informadas espontáneamente. Esos intentos de contacto con los miembros del jurado será analizado por la fiscal Sofía Pittaluga, que es la otra fiscal de Nogoyá, y eventualmente establecer si hubo alguna situación que amerite una investigación. Las persona señaladas por contactar jurados fueron familiares muy cercanos a Cepeda, que no tienen ningún tipo de relación con los jurados”, contó.

Agregó que el hecho “fue parte del alegato de Fiscalía en la que se pidió la prisión preventiva de Cepeda. Hasta ese momento, el imputado estaba en libertad. No podemos pensar que una persona tan allegada pueda hacer un acto como este, es decir, intentar acercarse o contactar a un jurado a espaldas del imputado. Entendemos que era el imputado, a través de interpósita persona, que trató de contactarlos. Eso yo alegué en la audiencia de prisión preventiva. Ahora se tendrá que ver la extraña coincidencia que justamente a pocos días de haber quedado constituido el jurado popular empiezan todos estos intentos de comunicarse de parte de parientes del imputado con los jurados”.

Este miércoles, Cepeda fue derivado a la Unidad Penal de Victoria, y allí aguardará la resolución del juez Dardo Tórtul, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que actuó como juez técnico. Tórtul resolverá el 23 de julio qué pena le corresponde, y decidir si acepta el pedido de Fiscalía para mantenerlo bajo prisión preventiva hasta que la condena quede firme.