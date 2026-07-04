El juez Lijo decidió prohibirle a Manuel Adorni que salga de Argentina

El exfuncionario, quien renunció el sábado 27 de junio a la jefatura de Gabinete, tendrá que informar al juzgado donde se lo investiga sobre sus movimientos. Durante la semana trascendió que podría irse a vivir a Uruguay, aunque su defensa lo desmiente.

Tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tno podrá salir del país sin autorización. La medida la adoptó el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 este viernes por la noche en medio de versiones que indicaban que el ex vocero presidencial, quien está siendo investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, podría radicarse en Uruguay en los próximos días por el permanente hostigamiento que viene recibiendo su familia.

Adorni, quien renunció a su cargo el sábado 27 de junio y que es defendido por el abogado Matías Ledesma, ahora deberá solicitar permiso al juzgado cada vez que quiera viajar fuera de la Argentina y notificar también cuando, en caso de recibir la autorización correspondiente, retorne a su domicilio y exhibir los pasajes que utilizó para trasladarse, según pudo saber Perfil.

En el marco de la causa "Adorni Manuel y otros s/ Enriquecimiento ilícito" (Causa CFP 1003/2026) la diputada nacional Marcela Pagano jutno a Gregorio Dalbón había solicitado que se retenga el pasaporte del exvocero de Javier Milei y que se le prohiba irse al exterior. Pero la defensa esgrimió que Adorni "se encuentra a derecho y que para el caso de una eventual salida del país informará con antelación al juzgado interviniente". El juez consideró que no existe riesgo de fuga ni elementos que perturben la investigación por lo que solo deberá dar cuenta de sus movimientos.

Pollicita espera que en el transcurso de la semana que viene los contadores del Ministerio Público Fiscal también le proporcionen un informe sobre los movimientos de dinero que realizó el ex funcionario en los últimos meses. Mientras cobraba su sueldo como Jefe de Gabinete en el gobierno nacional Adorni compró propiedades, cambió su auto, hizo viajes al exterior, tuvo gastos importantes con su tarjeta de crédito y también con las que le pidió prestadas a algunos de sus subalternos en la Casa Rosada. Probablemente una vez que el fiscal reciba ese documento, antes de que empiece el 17 de julio la feria judicial, lo llamará a declarar.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito comenzó después de que se conociera la adquisición junto a su esposa Bettina Angeletti de un departamento en la calle Miró al 500 del barrio de Caballito y también de una casa en el country Indio Cua, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. En la presentación de su nueva declaración jurada, a diferencia de las anteriores, también consignó que posee un departamento en la ciudad de La Plata, en este caso producto de una herencia.

En el caso de la propiedad en el country se supo que el contratista que realizó arreglos allí, Matías Tabar, recibió como pago la suma de 245 mil dólares en efectivo. Cuando fue citado como testigo, Tabar entregó su celular donde constaban las conversaciones que mantuvo con Adorni mientras se llevaban a cabo las refacciones. Además, se difundieron chats que lo comprometían porque le prometía ayuda a cambio de que su declaración no lo complicara.

El “Caso Adorni” se extendió durante 112 días hasta que se produjo su alejamiento del Gobierno. Empezó a sufrir cuestionamientos cuando en una foto apareció su esposa como acompañante de un viaje del presidente Javier Milei a Nueva York. Angeletti había viajado en el avión como integrante de la comitiva oficial.

Milei y su hermana Karina lo sostuvieron en su puesto hasta donde pudieron. Finalmente Adorni abandonó la jefatura de Gabinete y a mediados de semana también decidió renunciar a su lugar como uno de los directores de la empresa YPF.

El martes Diego Santilli juró como nuevo ministro coordinador y también absorbió la cartera de Interior en la que se desempeñaba hasta que se produjeron estos cambios en el elenco gubernamental.

Fuente: Perfil, Eduardo Menegazzi.