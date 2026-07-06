Convocan a cubrir una suplencia a cargo del Despacho Técnico Contable de la Dirección de Juicio por Jurados

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la convocatoria a profesionales contadoras/es para cubrir una suplencia en el cargo de Jefatura de Despacho Técnica Contable, en la Dirección Provincial de Juicio por Jurados, por el término de cinco meses, aproximadamente. El formulario de inscripción permanecerá habilitado a partir de este lunes y hasta el 24 de julio próximo, a las 9.

Al momento de la inscripción se deberán adjuntar los documentos requeridos: Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso); certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, con fecha de emisión anterior no mayor a tres meses de la fecha de inscripción; y título de Contador/a Público Nacional.

Además, las personas interesadas podrán adjuntar la documentación que a su criterio acredite los conocimientos y/o requisitos establecidos en la convocatoria, teniendo que presentar además la respaldatoria de sus antecedentes de acuerdo al cargo que se postula. Todo tendrá que hacerse en archivo digital legible (formato PDF) que contenga imagen color del documento original o copia certificada del mismo.

Los datos suministrados por las personas aspirantes, así como el contenido de la documentación que los acredite tendrán carácter de declaración jurada, y su inexactitud determinará la no consideración del antecedente erróneo, y según la gravedad de la falta, la exclusión como postulante. No podrán inscribirse quienes a la fecha de cierre del período de inscripción no reúnan la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, conforme las incompatibilidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para acceder al cargo resulta necesario tener en consideración los siguientes aspectos: residir en la localidad asiento en el que desempeñe su cargo, Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; título de contador/a habilitante con una antigüedad mínima de 5 años; disponibilidad horaria de acuerdo lo estipulado en el Art 10 de la Ley N° 5143. Requisitos preferentes: experiencia en la administración pública y manejo de proveedores (para el funcionamiento de la administración dentro del Poder Judicial y la gestión de las contrataciones relativas al funcionamiento del área); capacitación en Microsoft Excel con vinculación contable (como herramienta primordial de trabajo); capacitación en liderazgo en recursos humanos (para ejercer mandos medios); capacitación en ética en el análisis de datos (para garantizar la protección y el uso responsable de la información sensible como el padrón y la identidad de los potenciales jurados); capacitación en Estadísticas (para los relevamientos de datos estadísticos del funcionamiento del sistema de juicio por jurados).

En caso de reunir los requisitos mencionados y las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción a través del enlace: https://forms.gle/pnbauwQc1g4Lyq4d7