El STJ llama a licitación pública para la compra de insumos y equipamiento informático

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó el llamado a la Licitación Pública 07/26, cuyo objeto es la “provisión y envío de elementos, insumos y equipamiento informático para ser destinado a stock de la Dirección de Informática”.

La convocatoria fue dispuesta a través de la Resolución Nº 77/26 del STJ, que fijó un presupuesto oficial de 78.616.566 pesos. En tanto, la apertura de las propuestas de las firmas eventualmente interesadas se realizará el próximo 28 de julio, a las 10, en la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ, ubicada en la planta baja de los Tribunales de Paraná (Laprida 251).

El pliego de la licitación tiene un valor de 1.000 pesos y puede adquirirse de lunes a viernes, de 7 a 13, en la Oficina de Compras y Asesoramiento. También podrán efectuarse consultas llamando al (0343) 4206100 interno 6306 o escribiendo a compras@jusentrerios.gov.ar

Se recuerda que las cotizaciones y licitaciones vigentes pueden consultarse en https://www.jusentrerios.gov.ar/contrataciones/