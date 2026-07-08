La Procuración de la Nación convocó a concursos para cubrir vacantes de fiscales federales en Entre Ríos

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes N°135, N°136 y N°137 para cubrir diecisiete vacantes en fiscalías ante los Juzgados Federales y Unidades Fiscales con asiento en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Mediante la Resolución PGN 38/26 efectuó la convocatoria al Concurso N°135 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –que actualmente conforma la Unidad Fiscal Bahía Blanca–; una en la Fiscalía Federal de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –que integra la Unidad Fiscal Ushuaia–; una en la Fiscalía Federal de Viedma, provincia de Río Negro –que conforma la Sede Fiscal Descentralizada Viedma; y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que integra la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia.

Por su parte, la Resolución PGN 39/26 convocó al Concurso N°136, para sustanciar una vacante en la Fiscalía Federal de Clorinda, provincia de Formosa –que integra la Fiscalía de Distrito Resistencia–; una vacante en la Fiscalía Federal de Roque Saénz Peña, provincia de Chaco –que integra la Sede Fiscal Descentralizada Presidencia Roque Sáenz Peña–; una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán; una vacante en la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta –que integra la Sede Fiscal Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán–; una vacante en la Fiscalía Federal N°2 de Salta –que integra la Unidad Fiscal Salta– y una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Posadas, provincia de Misiones.

Finalmente, a través de la Resolución PGN N°40/26, se llamó al Concurso N°137 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná, en la provincia de Entre Ríos; en la Fiscalía Federal N°1 y N°3 de Rosario, de la provincia de Santa Fe –que actualmente conforma la Unidad Fiscal Rosario–; en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe –que integra la Unidad Fiscal Santa Fe–; y en la Fiscalía Federal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.

Los fiscales federales interinos en Entre Ríos

Como contó Cuestión de Fondo (Canal 9) en un informe en abril de este año, la Fiscalía Federal de Paraná está vacante desde 2018, tras la jubilación de Mario Silva. Actualmente la ocupa interinamente Leandro Ardoy.

En tanto, Francisco José Bernhardt es el fiscal interino en Concordia. Mientras que en la fiscalía federal de Victoria se encuentra interinamente Claudio Kishimoto.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 25 de septiembre próximo hasta las 16 horas, a través del “Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os”, aprobado por Resolución PGN N°96/21, en donde deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, laborales y académicos que se desee presentar para este proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación (aprobado por Resolución PGN N°1457/17 y modificado por Resoluciones PGN N°1962/17, PGN N°19/18 y PGN N°70/22). En el sistema deben indicar el o los dos cargos a los que aspiran.

La certificación del documento nacional de identidad y del título de abogada/o se podrá realizar en la Secretaría de Concursos, sita en Libertad 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 9.00 a 15.00. Para aquellas personas que residan en el resto del país, la certificación se podrá realizar en coordinación con las/os habilitadas/os de las fiscalías federales.

Las listas definitivas de personas inscriptas se publicarán a partir del 10, 11 y 12 de noviembre de 2026, respectivamente en la sección Concursos del sitio web institucional. Los sorteos públicos de los magistradas/os y juristas invitadas/os que integrarán los Tribunales Evaluadores, titulares y suplentes, se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2026 a las 10.30 –en el caso del Concurso N°135–; el 16 de diciembre de 2026 a las 10.30 –para el Concurso N°136– y el 17 de diciembre de 2026 a las 10.30, para el Concurso N°137, en la sede de la Secretaría de Concursos.

Toda la información relacionada a este trámite está disponible en el sitio https://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/ o puede ser consultada vía correo electrónico a concursos@mpf.gov.ar.