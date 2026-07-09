Fiscales federales: llaman a concursos para cubrir 17 vacantes, entre ellos para Concordia, Victoria y Paraná

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes N°135, N°136 y N°137 para cubrir diecisiete vacantes en fiscalías ante los Juzgados Federales y Unidades Fiscales con asiento en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Mediante la Resolución PGN N°40/26, se llamó al Concurso N°137 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná, en la provincia de Entre Ríos; en la Fiscalía Federal N°1 y N°3 de Rosario, de la provincia de Santa Fe –que actualmente conforma la Unidad Fiscal Rosario–; en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe –que integra la Unidad Fiscal Santa Fe–; y en la Fiscalía Federal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, a través de la Resolución PGN 38/26 efectuó la convocatoria al Concurso N°135 para cubrir una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires –que actualmente conforma la Unidad Fiscal Bahía Blanca–; una en la Fiscalía Federal de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –que integra la Unidad Fiscal Ushuaia–; una en la Fiscalía Federal de Viedma, provincia de Río Negro –que conforma la Sede Fiscal Descentralizada Viedma; y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que integra la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia.

Y a través de la Resolución PGN 39/26 convocó al Concurso N°136, para sustanciar una vacante en la Fiscalía Federal de Clorinda, provincia de Formosa –que integra la Fiscalía de Distrito Resistencia–; una vacante en la Fiscalía Federal de Roque Saénz Peña, provincia de Chaco –que integra la Sede Fiscal Descentralizada Presidencia Roque Sáenz Peña–; una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán; una vacante en la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta –que integra la Sede Fiscal Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán–; una vacante en la Fiscalía Federal N°2 de Salta –que integra la Unidad Fiscal Salta– y una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Posadas, provincia de Misiones.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 25 de septiembre próximo hasta las 16 horas, a través del “Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os”, aprobado por Resolución PGN N°96/21, en donde deberán cargar la documentación que acredite los antecedentes personales, laborales y académicos que se desee presentar para este proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación (aprobado por Resolución PGN N°1457/17 y modificado por Resoluciones PGN N°1962/17, PGN N°19/18 y PGN N°70/22). En el sistema deben indicar el o los dos cargos a los que aspiran.

La certificación del documento nacional de identidad y del título de abogada/o se podrá realizar en la Secretaría de Concursos, sita en Libertad 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 9.00 a 15.00. Para aquellas personas que residan en el resto del país, la certificación se podrá realizar en coordinación con las/os habilitadas/os de las fiscalías federales, consignó el portal Fiscales.

Las listas definitivas de personas inscriptas se publicarán a partir del 10, 11 y 12 de noviembre de 2026, respectivamente en la sección Concursos del sitio web institucional. Los sorteos públicos de los magistradas/os y juristas invitadas/os que integrarán los Tribunales Evaluadores, titulares y suplentes, se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2026 a las 10.30 –en el caso del Concurso N°135–; el 16 de diciembre de 2026 a las 10.30 –para el Concurso N°136– y el 17 de diciembre de 2026 a las 10.30, para el Concurso N°137, en la sede de la Secretaría de Concursos.

Toda la información relacionada a este trámite está disponible en el sitio https://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/ o puede ser consultada vía correo electrónico a concursos@mpf.gov.ar.

Requisitos

Las y los aspirantes deberán ser ciudadanos/as argentinos/as. Deberán tener 25 años de edad y contar con cuatro años de ejercicio efectivo en el país de la abogacía, o de un cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con al menos cuatro años de antigüedad en el título, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley N°27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Para mayor información, podrá consultarse el trámite en el sitio de la Secretaría de Concursos.