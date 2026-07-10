Caso Esteban: pedirán más de seis años de cárcel para el cura que electrificó su casa

La causa penal contra el cura César Schmidt, imputado por la electrocución del niño Esteban Bogado está concluida. La fiscal Patricia Yedro dio por cerrada la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la remisión de la causa a juicio por el delito de Tentativa de homicidio.

Tal como adelantó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) la fiscalía solicitará una pena de seis años y seis meses de cárcel para el sacerdote, al igual que la querella encabezada por Leopoldo Cappa. En tanto, la defensa del sacerdote irá por la absolución no sin antes pedir la inimputabilidad del religioso.

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, alrededor de las 13, en el domicilio de Schmidt ubicado en calle Lamadrid 2145, en Paraná. Según la reconstrucción fiscal, el sacerdote instaló una conexión precaria desde un tomacorriente del interior de su vivienda hacia una “malla cima” (tejido metálico) en el perímetro de su propiedad.

El riesgo se materializó cuando Esteban Bogado, un niño de tan solo 12 años, intentó trasponer el tapial para rescatar una pelota que había caído al patio del imputado. Al entrar en contacto con el tejido, el menor recibió una fuerte descarga eléctrica que le ocasionó lesiones de extrema gravedad.

El informe médico de la División Pericias Médicas Policiales y las declaraciones de las pediatras del Hospital San Roque detallan que el niño sufrió quemaduras en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha, permaneciendo bajo sedación en la Unidad de Terapia Intensiva tras el incidente.

La fiscalía sostiene que la materialidad del hecho está acreditada mediante informes de la empresa de energía ENERSA, que confirmó que la conexión era una instalación propia de la vivienda y no una falla de la red pública, calificándola como una “fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”.

Uno de los puntos más contundentes del requerimiento fiscal es la determinación de la pena. El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Yedro subrayó como agravante la condición de sacerdote de Schmidt. Para la fiscalía, su investidura religiosa implica una “expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo”.

El documento judicial al que accedió Cuestión de Fondo señala que, al instalar una trampa letal que podía afectar a cualquier transeúnte, el imputado actuó en flagrante contradicción con los valores que su ministerio representa, incrementando el “disvalor de su acción”.

Actualmente, Schmidt de 66 años, se encuentra domiciliado en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor”. Durante el proceso se abstuvo de declarar. Ahora, será el Juez de Garantías, Eduardo Ruhl, quien deberá decidir la elevación de la causa a debate oral y público.

Según adelantó el propio Cappa a Cuestión de Fondo, la estrategia del defensor del cura Schmidt apuntará fuerte a evitar el debate oral: “Por lo que me ha manifestado el defensor, va a pedir el sobreseimiento y, subsidiariamente, el cambio de calificación legal”, detalló el letrado querellante.

Aunque las pericias oficiales previas del Superior Tribunal de Justicia determinaron que Schmidt comprende la criminalidad de sus actos, la posibilidad de que la defensa alegue una alteración mental ya encendió las alarmas de la acusación. “La querella y la fiscalía no van a compartir que sea inimputable”, advirtió Cappa, calificando la maniobra como una “herramienta defensiva válida” pero que, de concretarse, abrirá un nuevo frente legal.

“Para el caso de que intenten esa remita defensiva, nosotros ampliaríamos la responsabilidad al Arzobispado de la ciudad”, sentenció el abogado, reprochando además que desde la institución eclesiástica nunca existió un contacto oficial de apoyo con la familia de la víctima.