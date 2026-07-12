Sergio Aguirre, socio de Martín Menem, será indagado por la Justicia Federal por presunta corrupción

El próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía, Sergio Andrés Aguirre tendrá que sentarse frente al juez federal Sebastián Casanello para declarar en indagatoria. Hasta hace apenas dos años, Aguirre era un empresario sin ningún perfil público: hoy es investigado por integrar, según la Justicia, una asociación ilícita que habría desviado más de 260 millones de pesos de la obra social de los peones rurales. Su nombre sólo trascendió por un dato: es socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, desde antes de que éste llegara al poder.

Aguirre y Menem no se conocieron en la política. Según los registros del Boletín Oficial, ambos dieron de alta juntos, en 2018, la empresa TR Nutrition SRL. Precisamente, Menem se dedicaba a la importación y venta de suplementos dietarios, proteínas y bebidas isotónicas bajo la marca GenTech. Antes de asumir como diputado, había hecho de esa actividad su principal fuente de ingresos: en su última declaración jurada patrimonial figura como titular del 50% de las acciones de TR Nutrition, la sociedad que sigue compartiendo con Aguirre, consignó el portal de Perfil.

Esa relación comercial, de más de siete años, es la que hoy conecta al presidente de la Cámara baja con una causa de corrupción, aunque Menem no está imputado ni es parte societaria de la empresa bajo sospecha.

HTECH Innovation, la firma que puso a Aguirre en el centro de la escena, fue inscripta en abril de 2024, apenas cuatro meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia. Se presentó ante el Estado como una consultora de servicios informáticos, procesamiento de datos, desarrollo de software y mantenimiento técnico. No tenía antecedentes, no facturaba y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir la Justicia, tampoco contaba con empleados registrados de manera oficial.

Qué hay detrás del hermético viaje de Martín Menem a Israel

Su primer y único gran cliente fue la obra social que el propio Gobierno acababa de intervenir. En agosto de 2024, mediante el decreto 720/2024, la gestión de Milei había puesto bajo intervención a OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, con medio millón de afiliados. La primera interventora, Virginia Montero, contrató a HTECH para trabajar sobre los sistemas informáticos de la entidad. En noviembre de ese año, la empresa de Aguirre recibió sus dos primeros pagos: 40.251.879,36 pesos y 7.733.119,68 pesos, correspondientes a las facturas número 0000001 y 0000002 de toda su historia comercial. Los montos totales bajo sospecha, entre noviembre de 2024 y julio de 2025, ascienden a 266.675.288 pesos.

Hay un dato que la investigación judicial no puso en el centro de su resolución, pero que la revista Noticias había reconstruido meses atrás y que ilumina el mecanismo: antes de que HTECH ampliara su objeto social para poder facturarle servicios de consultoría a la obra social, Aguirre mantuvo una reunión de casi dos horas con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y funcionario de la Secretaría General de la Presidencia al mando de Karina Milei, registrada en la agenda oficial de audiencias de Casa Rosada. Días después, la empresa modificó su objeto social; poco más tarde llegó el contrato millonario con OSPRERA. El mismo día en que HTECH facturó por primera vez a la obra social, Virginia Montero, la interventora que había avalado esa contratación, presentó su renuncia, sin que trascendieran los motivos, publicó el portal de Perfil.

Su sucesor en el cargo, Marcelo Petroni, un abogado penalista cercano a “Lule” Menem, no solo mantuvo el vínculo comercial: lo profundizó al renovar el contrato con HTECH ya bajo su gestión. Los mensajes de WhatsApp de Petroni que constan en el expediente muestran el circuito de decisión: “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”, le escribió a Aguirre en enero de 2025. En otro chat, fechado en diciembre de 2024, Petroni avisaba que debía reunirse “con Martín y Lule” a las 9:30, y en enero anotaba en su celular otra cita: con Martín Menem, en Casa Rosada.

Eduardo “Lule” y Martín Menem.

María Casandra Mirabelli, socia de HTECH y citada también a indagatoria, es la madre de Sergio Aguirre. Y, según había revelado la revista Noticias, Mirabelli cumplía al mismo tiempo el rol de secretaria privada de Marcelo Petroni, el interventor que firmó la renovación del contrato con la empresa de su hijo. Stefano Zanetti completa el triángulo societario de HTECH y también deberá declarar ante Casanello.

El juez advirtió, en la resolución a la que accedió PERFIL, que mientras se producían los desembolsos de la obra social, Aguirre y sus socios adquirieron vehículos de alta gama, un dato que lo llevó a ordenar un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los imputados, entre ellos una BMW X1 xDrive y una moto Ducati Scrambler 800. La Justicia allanó la sede registrada de HTECH, en Jorge Newbery al 1500, y encontró que en esa dirección funciona otra empresa, Wellmets (o System Medicine), también con Aguirre como accionista, mientras que el domicilio real de HTECH permanece sin determinar, señaló el portal de Perfil.

La causa OSPRERA no es un caso aislado dentro del universo de negocios que rodea a la familia Menem desde que asumió el Gobierno. PERFIL había reconstruido en los últimos meses otros vínculos comerciales del entorno familiar con el Estado, como el contrato de seguridad privada de la empresa Tech Security, ligada al hermano de Martín Menem, con el Banco Nación.

Aguirre no respondió hasta el momento ante la consulta de este medio. Los Menem, por su parte, sostienen que no tienen nada que ocultar y que se trata de una operación política producto de las internas del propio Gobierno. Ningún miembro de la familia está, por ahora, imputado en la causa.

En la página de HTECH, Aguirre se describe como “Médico con sólida formación en salud digital y gestión sanitaria (MBAc), doctorando en Ciencias de la Salud y con maestrías en Endocrinología Clínica e Informática en Salud. Fundador de Heural y Director de WellMets Systems Medicine”, destacó el portal de Perfil.

En su cuenta de Linkedin, cuenta que fue formado en Medicina en la UBA, así como en la Fundación Barceló, donde hizo un doctorado y trabajó durante 19 años en distintas áreas, siempre vinculadas a la salud. En 2022 fundó su empresa Heural, que ofrece una plataforma de integración de datos clínicos de pacientes. Desde 2013 es director de WellMets, un centro de salud orientado al deporte. En su cuenta personal de la red social Threads, Aguirre es amigo de un sugestivo contacto: Virginia Montero, la interventora de OSPRERA que contrató a su empresa.