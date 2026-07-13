Comienza la etapa final en el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción se reunirá este lunes para la etapa final del juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar. La sentencia podría conocerse durante la jornada.

El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostiene que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito de contrabando.

Durante los alegatos, Kueider afirmó que “ni él ni su pareja cometieron delitos” y que “eso quedará demostrado” tanto en este juicio como en otras causas que se tramitan en Paraguay y en la Argentina. Los acusados no prestaron declaración durante las audiencias.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Tras la audiencia, los magistrados se retirarán a deliberar, consignó TN.

Las causas en la Argentina

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Ese tiempo será computado en caso de que se dicte una condena firme.

Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato en caso de regresar al país.