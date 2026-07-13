Hoy se dictaría la sentencia al exsenador Edgardo Kueider y su secretaria por tentativa de contrabando

Tras escuchar los últimos alegatos de las partes, el Tribunal de Sentencia de Paraguay se retiró para deliberar sobre el fallo que dictará en el juicio al exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y su secretaria y pareja, Iara Guinsel. Ambos fueron acusados por intentar ingresar a ese país con dinero en efectivo sin declarar ante la autoridad competente.

El fiscal Ysarel Villalba ratificó su pedido de 2 años y 2 meses de prisión para ambos acusados, a fin de que el colegiado condene a los acusados por el delito de tentativa de contrabando. La Fiscalía sostiene que pretendieron ingresar al país con más de USD 200.000 y dinero en guaraníes y pesos argentinos.

En sus alegatos, Villalba aseguró que los mismos estuvieron a punto de ingresar a Paraguay con el dinero en efectivo, pero que solo fueron impedidos por los funcionarios del último puesto de control ubicado en el Puente de la Amistad. Estos realizaron la intervención y lograron evitar que ingresen al país con el dinero de forma irregular.

Durante sus palabras finales, el exparlamentario argentino aseguró que es inocente y agradeció a las autoridades por llevar adelante el proceso de forma rápida y por el trato profesional. En primer término, con la voz entrecortada, Guinsel agradeció “al pueblo paraguayo por haber sido una contención y tan humanos con nosotros en este momento de nuestra vida". "Yo creía en Dios pero lo conocí acá a través de todos esos ángeles que puso en nuestro camino. Fue muy duro para nosotros, y si no fuese por esas personas, inclusive el doctor acá presente, que nos han contenido tan humanamente, tan solidariamente, sin juzgarnos, no podríamos haber llegado hasta acá”, aseveró.

Por su parte, Kueider agradeció “habernos permitido un juicio justo”. “También quiero agradecer y felicitar a todas las autoridades, llámese Policía Nacional, llámese Policía especializada en delitos económicos en Ciudad del Este, por el trato profesional y respetuoso que nos han dispensado en este tiempo, y también al personal aduanero que, más allá de que hayan hecho un procedimiento que no corresponde, en su convicción también han tenido un trato respetuoso”.

“Quiero peticionarles que por favor apliquen la ley, como seguramente el Tribunal lo va a hacer. Con respecto a Iara quiero decirles que termina siendo un daño colateral de una feroz persecución política que se inició en Argentina contra mi persona. Y lamentablemente el criterio que ha tomado la Fiscalía en encuadrar esto en un delito de contrabando cuando no corresponde porque no es un delito de contrabando para nada”, aseveró el exsenador.

Además, explicó: “Quiero decir que cuando el fiscal me recrimina como funcionario público, Iara Guinsel nunca fue funcionaria pública, no sé por qué todo el mundo dice que era secretaria mía, y sólo trabajó 4 meses en el Senado de la Nación, entre febrero y mayo de 2024, y ni antes ni después tuvo ninguna participación en la función pública; nunca la tuvo, fue contratada”.

“Y en mi caso particular, cuando dice que dada mi investidura la cual gracias a toda esta acusación que se hizo, la prisión preventiva y demás, ha sido motivo de una feroz persecución en Argentina que culminó con mi expulsión del Senado de la Nación, el señor fiscal me recrimina por qué no hice una declaración en este juicio y por qué no pedí disculpas. Primero, es un derecho universal y constitucional el abstenerse a declarar, pero la verdad es que me desvivía de las ganas de declarar, porque al escuchar a los testigos, más por lo que no dijeron, yo tenía muchas cosas para decir sobre todo lo que sucedió esa noche y muchas inconsistencias que se dijeron acá, pero mis asesores me aconsejaron que no lo haga, que no era necesario porque las declaraciones de los testigos están avalando nuestra defensa, todo lo que dijeron era favorable para nosotros y no era necesario hacer ninguna declaración más. Y la verdad que pedir disculpas por un delito que uno no cometió, no corresponde”.

Por último, cuestionó a la justicia argentina y valoró la celeridad de la justicia paraguaya: “Respeto muchísimo al pueblo paraguayo, a las instituciones paraguayas, la verdad que el accionar que tiene la justicia paraguaya es envidiable; conozco cómo funciona la justicia argentina y estoy viviendo en carne propia cosas horribles en la justicia argentina, que van a quedar evidenciadas en poco tiempo, y acá nada que ver. Acá se cumplen los plazos de imputación, no se puede estar imputado o bajo investigación más tiempo del que corresponde, en Argentina eso no existe, te pueden tener 15 años en la parrilla, bajo el escarnio público, con la prensa todo el día publicándote notas y destruyendo tu imagen pública; acá tienen un plazo, te acusan y después tenés el juicio. La verdad que para alguien que es inocente, tener un juicio rápido y que la verdad sea puesta lo antes posible, es lo mejor que le puede pasar”.

Por último, Kueider pidió “por favor al Tribunal que nos permita con un fallo claro, contundente y ejemplificador, poder limpiar nuestro nombre y nuestro honor que ha sido mancillado, con acusaciones falsas que se iniciaron en Argentina y por una medida y una acusación totalmente fuera de lo que corresponde en el marco de ley, con la ley mal aplicada, nos impidió estar en libertad casi dos años, privados de nuestra libertad, privados de nuestra familias, de nuestros hijos, Iara tiene hijas chicas, y la verdad es muy doloroso. Pedimos justicia, nada más”.