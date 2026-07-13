Procesaron al presunto líder narcocriminal acusado de matar al líder de la Barra Brava de Rosario Central

El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, el presunto líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en esa ciudad santafesina, que fue detenido el mes pasado tras permanecer ocho años prófugo. La decisión se dio en línea con lo requerido por la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari.

Además, Vázquez se encuentra imputado en el ámbito de la justicia provincial por su presunta participación en el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico líder de la barra brava de Rosario Central, y de su colaborador directo Daniel Attardo, ocurrido el 9 de noviembre de 2024.

El juez federal Carlos Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización.

Asimismo, justificó la prisión preventiva en el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años durante los cuales el imputado logró mantenerse evadido de la justicia federal.

Buscado en Victoria y detenido en Gálvez

Luego de ser buscado intensamente en la localidad entrerriana de Victoria, Vázquez fue detenido el 16 de junio pasado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de Santa Fe. Hasta entonces integraba la nómina de personas prófugas más buscadas de la provincia.

Una muerte en una fiesta electrónica, el origen de la investigación

La pesquisa que derivó en el procesamiento de Vázquez se originó a partir de distintas investigaciones federales sobre narcotráfico desarrolladas en Rosario, una de las cuales tuvo como punto de partida la muerte de Giuliana Maldován, una joven de 20 años que falleció el 1° de enero de 2017 tras consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en el predio Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco.

A raíz de una denuncia que señalaba que un hombre identificado como Jerónimo S. habría ingresado estupefacientes al evento y que tenía bunkers en departamentos del macrocentro y una cocina de drogas en bulevar Oroño y Saavedra, se impulsaron diversas medidas de investigación que luego convergieron con otras causas federales sobre narcotráfico.

En una de ellas intervino el titular de la entonces Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas investigativas a cargo de la División Antidrogas local de la Policía Federal Argentina (PFA) por la presunta comisión de delitos previstos y penados en la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico.

El proveedor

Las intervenciones telefónicas, vigilancias y tareas de observación permitieron reconstruir una red de comercialización de estupefacientes y vincular a distintos vendedores minoristas con una estructura mayorista de provisión de cocaína operada por Vázquez.

Según la investigación, la organización operaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario “Negro” González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculado al clan “Los Monos”, y otro liderado por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.

De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización.

Entre los elementos valorados figura un episodio ocurrido el 9 de junio de 2018, cuando las fuerzas de seguridad observaron una transacción de estupefacientes en la vía pública. Según la investigación, un proveedor entregó a Vázquez dos kilogramos de cocaína compactada en inmediaciones de las calles Ferreyra y Juan B. Justo, en el barrio Arroyito. A cambio, Vázquez abonó 120.000 pesos en efectivo. Al advertir la presencia de la PFA, el ahora procesado logró escapar, mientras que su pareja y el proveedor fueron detenidos.

Otras evidencias incorporadas a la investigación motivaron medidas inmediatas que derivaron en la detención de varias personas. En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a doce miembros de la estructura, entre ellos a González, quien recibió una pena de 18 años de prisión, en un fallo confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en marzo de 2023.

Captura y situación procesal

Tras el episodio de 2018, el juzgado federal declaró la rebeldía de Vázquez y ordenó su captura. La medida permaneció vigente durante ocho años, hasta que fue localizado y detenido en Villa Gobernador Gálvez.

Luego de su arresto, fue trasladado a disposición de la justicia federal, indagado y finalmente procesado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de tenencia de drogas con fines de comercialización, distribución y almacenamiento.

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe también había requerido su detención en el marco de la investigación por el doble homicidio de “Pillín” Bracamonte y Attardo. Por ese hecho fue imputado como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de otros delitos como tenencia Ilegítima de arma de fuego de uso civil y robo de vehículo dejado en la vía pública.