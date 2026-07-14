Milei definió sus candidatos y apuesta a controlar la Cámara Federal: mandó los pliegos de Bertuzzi y Yadarola

El Presidente brega por quedarse también con la vacante de Irurzun, que cumple 75 años, y, de esa forma, renovar la mitad del tribunal de apelaciones de Comodoro Py.

El Gobierno activó su plan para copar la Cámara Federal porteña, que deberá revisar en las próximas semanas la decisión de excluir a las querellas del caso sobre la estafa $LIBRA en la que está involucrado el Presidente. En las últimas horas, Javier Milei envió al Senado los pliegos de sus candidatos para sentarse en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py: Pablo Yadarola –que reemplazará a Leopoldo Bruglia, si consigue el aval de la Cámara Alta– y Pablo Bertuzzi –que se quedará en el puesto al que fue trasladado por Mauricio Macri–.

Milei nombró 70 jueces en poco más de un mes, pero ahora va por su apuesta más fuerte: la Cámara Federal porteña, por donde pasan todos los expedientes que están en trámite en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py.

La Cámara Federal está conformada por dos salas de tres integrantes cada una. En la Sala I están Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –todos llegados al tribunal durante el gobierno de Cambiemos–. En la Sala II están Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, consignó el diario Página/12.

En 2020, la Corte Suprema afirmó que los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde un tribunal oral a la Cámara Federal no eran permanentes y que la única forma de acceder a un cargo era a través de un concurso. Sin embargo, los supremos dijeron que deberían quedarse hasta tanto se designaran a sus reemplazantes.

En febrero de 2021, comenzó el concurso para las dos vacantes en la Cámara Federal. Ni Yadarola ni Bertuzzi estuvieron en los seis primeros lugares para integrar las ternas. Bertuzzi, de hecho, había quedado 21º en el orden de mérito, pero consiguió que lo subieran quince lugares para estar en la nómina de los escogidos por el Consejo de la Magistratura.

Apurado por los trámites para llenar los casilleros en el Poder Judicial, Milei firmó el 16 de junio pasado el decreto 467/2026, que reduce la participación ciudadana en la selección de los magistrados y acorta los tiempos para el Poder Ejecutivo. Después de la firma de ese decreto, el Gobierno publicó los nombres de los seis candidatos para la Cámara Federal.

Yadarola conoce bien Comodoro Py, aunque ahora se desempeña como juez en lo penal económico. Fue uno de los que integró la comitiva a Lago Escondido. Bertuzzi, por su parte, tenía el aval de Macri para permanecer en la Cámara Federal.

Con la postulación de Bertuzzi, la Casa Rosada hace un doble movimiento. Por un lado, desarma el reclamo internacional que encabeza Bruglia y, por otro, consolida la tendencia de que no haya mujeres en la Cámara Federal. En las ternas, había dos candidatas. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que había quedado en los primeros puestos del concurso, tenía chances de ser elegida.

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le corrió traslado al Gobierno para que conteste la presentación que hizo Bruglia, quien denuncia que es víctima de un acto de discriminación porque únicamente se hizo el concurso para ocupar el cargo al que él había sido trasladado, destacó el diario Página/12.

Si consiguen el aval del Senado, Yadarola y Bertuzzi se integrarán a la Sala I con Llorens. Es la Sala que, por ejemplo, revisa lo que sucede con el expediente $LIBRA, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a los querellantes y dejó que el ritmo de la investigación quede en manos del fiscal Eduardo Taiano –cuya inacción fue denunciada por los diputados que integraron la comisión que investigó la estafa.

Se define la suerte de Irurzun

Si le salen las cosas bien, el Gobierno podría quedarse en los próximos días con una tercera vacante en la Cámara Federal: más concretamente en la Sala II, donde se analiza lo relativo al expediente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El 18 de julio, Martín Irurzun cumple 75 años, la edad límite que establece la Constitución para ejercer la judicatura. Como tenía pensado quedarse, le informó de su intención al Poder Ejecutivo para buscar un aval del Senado para permanecer hasta los 80 años.

Al no obtener respuesta del Gobierno, Irurzun presentó una medida cautelar para que no le apliquen el límite de edad que se estableció con la reforma constitucional de 1994. No tuvo éxito. Su pedido fue rechazado por el juez Enrique Alonso Regueira y por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Irurzun ya presentó un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema, que aún debe ser resuelto por la Cámara. Esto debería suceder en los próximos días.

La Corte ya tiene jurisprudencia sobre ese tema. A fines de marzo de 2017, los supremos firmaron el fallo Schiffrin, a través del cual establecieron que era constitucional el límite de los 75 años que se había incorporado con la reforma de 1994. El fallo fue adoptado por una mayoría compuesta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En disidencia se pronunció Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo que los constituyentes se habían excedido en sus competencias porque habían reformado un artículo que el Congreso no había habilitado para ser modificado.

En su presentación, Irurzun decía que la mayoría que había adoptado el fallo Schiffrin ya no existía porque Maqueda se había retirado. De hecho, invocó la disidencia de Rosenkrantz para justificar su pretensión de quedarse en la Cámara Federal.

En su recurso extraordinario, Irurzun pide que Rosatti se excuse por haber sido convencional constituyente. Si eso sucediera, solamente quedarían dos cortesanos en condiciones de intervenir: Lorenzetti –de histórico vínculo con Irurzun– y Rosenkrantz.

Lorenzetti no estará esta semana en el Palacio de Talcahuano, confirmaron fuentes al diario Página/12. Es una buena noticia para Irurzun. Todo indica que deberían ser convocados conjueces para resolver la cuestión de Irurzun.

Hay otros jueces que sí consiguieron el espaldarazo del Gobierno para quedarse más allá de los 75. Tal es el caso de Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral y dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Pesino ya fue a defender su permanencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde Patricia Bullrich le dedicó una defensa cerrada.

Pesino está impaciente porque cumple 75 el próximo 27 de julio y teme que el pliego no sea tratado antes por el Senado. En esa línea, presentó una medida cautelar para que el Gobierno se abstenga de notificar al Consejo de la Magistratura que alcanzó la edad límite. Todo indica que su pliego se tratará este jueves, cuando habrá sesión en la Cámara Alta.

Otros jueces de Comodoro Py

Después de destrabar la discusión sobre la Cámara Federal, el Gobierno avanzó con otros pliegos de Comodoro Py.

Según confirmaron fuentes oficiales al diario Página/12, Milei pidió que designe a Ramiro Velasco y Santiago Schiopetto para el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de Comodoro Py a Valeria Alejandra Rico para el TOF 4.