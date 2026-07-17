Una pericia contable complicó a Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito

Una extensa pericia contable sobre el patrimonio de Martín Insaurralde detectó presuntas inconsistencias, tanto en pesos como en dólares, y gastos que excedieron los fondos declarados por el ex intendente de Lomas de Zamora y quienes son investigados junto con él por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El informe, que abarca el período 2014-2023, tiene 618 carillas y ya llegó al juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el juez Luis Armella y a la fiscalía del caso, a cargo de Sergio Mola.

El trabajo revela que los gastos del exjefe de Gabinete bonaerense y su entorno excedieron los fondos declarados en múltiples ejercicios, sin justificación clara sobre el origen de los recursos o el destino de los remanentes, según interpretaron fuentes del caso.

La perito oficial informó sobre inconsistencias patrimoniales en varios ejercicios y falta de respaldo documental suficiente que limita la posibilidad de arribar a una conclusión definitiva sobre el origen y destino de los fondos y el patrimonio de Insaurralde.

Según la documentación incluida en el trabajo contable del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los años 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023 los consumos superaron las disponibilidades en pesos, mientras que en dólares se registraron inconsistencias en 2015, 2016, 2020 y 2022.

En los períodos en que los fondos disponibles fueron mayores a los gastos, no se encontró respaldo patrimonial que explicara el destino de los remanentes. El informe advierte, además, que más del 35% de los tramos analizados carecen de información suficiente para una valuación económica precisa.

Los especialistas también observaron diferencias entre los ingresos consignados en las declaraciones juradas y los efectivamente detectados, con registros de omisiones, duplicaciones y falta de correlación entre los documentos presentados y los ingresos exteriorizados.

Entre los hallazgos, la pericia sistematizó los egresos discriminando pagos bancarizados y en efectivo, y comparó los gastos de viajes con los ingresos legítimos de Insaurralde y la sociedad conyugal que integró.

Los peritos subrayaron la imposibilidad de cuantificar la totalidad de los gastos por falta de respaldos completos y señalaron que parte de la documentación entregada por la defensa presentaba enmiendas, ausencia de certificaciones o inconsistencias en los datos personales y domicilios.

El informe concluyó que los consumos no se condicen con los ingresos declarados y que la documentación aportada no resulta suficiente para justificar el patrimonio y los movimientos financieros.

El peritaje fue realizado por una perito oficial con la intervención de peritos de parte de todos los acusados, fiscalía y querellas, y será clave a la hora de resolver si se cita a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete bonaerense y a su núcleo cercano.

Esta decisión podría ser tomada por Armella, quien subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. El Senado de la Nación ya envió al Poder Ejecutivo el pliego del designado juez titular para esa dependencia, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien quedará a cargo de la causa Insaurralde cuando se efectivice el nombramiento.

La investigación comenzó en 2023 cuando trascendieron imágenes de un viaje de Insaurralde con la modelo Sofía Clerici a España y se los vio a bordo de un lujoso yate, el “Bandido”. Por ese entonces era jefe de Gabinete bonaerense.

Fuente: Infobae.