Kueider declara ante la Justicia paraguaya por presunto lavado de dinero tras su condena por contrabando

El exsenador nacional Edgardo Kueider volverá a comparecer ante la Justicia de Paraguay en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, pocos días después de haber sido condenado por tentativa de contrabando de divisas.

La audiencia fue reprogramada para el jueves 23 de julio y estará a cargo del juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, luego de que la defensa del exlegislador solicitara postergar la fecha original por una superposición con otras actuaciones judiciales.

Qué investiga la Justicia paraguaya

La Fiscalía paraguaya investiga a Kueider y a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, por la presunta utilización de una estructura societaria integrada por empresas como Golsur S.A. y Exclusiva EAS, que habrían sido utilizadas para ocultar bienes y el origen de fondos.

Según la investigación, esa presunta maniobra habría permitido la compra de seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes, en Asunción, con dinero cuyo origen se encuentra bajo sospecha.

Durante la audiencia prevista para este jueves, el magistrado deberá resolver si Kueider continúa el proceso con prisión domiciliaria y tobillera electrónica o si corresponde imponerle medidas de detención más severas.

La condena por contrabando

El pasado 13 de julio, la Justicia paraguaya condenó a Kueider a dos años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero.

En la misma causa, Iara Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso, al ser considerada coautora del mismo delito.

El origen de la causa

La investigación comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay.

Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, sumas que no habían sido declaradas ante los organismos correspondientes.