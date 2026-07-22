Paraná y Santa Fe serán sede del IV Congreso Argentino Anticorrupción

Las ciudades de Paraná y Santa Fe recibirán el IV Congreso Argentino Anticorrupción, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a fiscales, periodistas, especialistas y representantes de la sociedad civil para debatir sobre los desafíos que plantea la lucha contra la corrupción en el país.

Según se informó a ANÁLISIS, el congreso se desarrollará el jueves 27 de agosto en Paraná (en el hotel Howard Jhonson Mayorazgo) y el viernes 28 de agosto en la ciudad de Santa Fe. La participación será con inscripción previa.

La apertura tendrá lugar en la capital entrerriana, donde se realizarán dos paneles dedicados a la sociedad civil y a la justicia. Además, se llevarán adelante actividades con universidades con el objetivo de promover la participación de los jóvenes y generar conciencia sobre la importancia del compromiso ciudadano en la prevención y el combate de la corrupción.

Entre los expositores del panel de Sociedad Civil estarán María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF); Carlos March, periodista y director de la Fundación Avina; Martín D'Alessandro, politólogo y presidente de la Fundación Poder Ciudadano; y Eloisa Quintero, integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU y cofundadora de Panorámica SA.

El panel sobre Justicia contará con la participación de destacados funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar; la fiscal general Fabiana León, quien interviene en el juicio conocido como "Cuadernos de las Coimas"; Ricardo Toranzos, fiscal federal de Delitos Complejos de Salta; Carlos Rívolo, fiscal federal de Comodoro Py. La moderación estará a cargo de la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

La segunda jornada, en Santa Fe, estará enfocada en el periodismo y en el análisis de la psicopatía, el poder y la conducta corrupta. El panel de Periodismo reunirá a Hugo Macciavelli, Camila Dolabjian, Jorge Ossana y Mario Caffaro, mientras que el espacio dedicado a Psicopatía, Poder y Conducta Corrupta contará con las exposiciones de Hugo Daniel Valderrama, Fermín Garay y María Gimena Molina.

Además, el congreso incluirá una conferencia especial sobre corrupción en el deporte, que estará a cargo de Matías Valongo.

Los organizadores destacaron que el congreso busca generar un espacio de reflexión e intercambio entre distintos sectores de la sociedad para fortalecer las políticas de transparencia, el control ciudadano y el combate a la corrupción.