Por estafas con el “cuento del tío” en Entre Ríos, secuestraron dólares y joyas en Chaco

Las labores investigativas continúan a través de un trabajo coordinado interfuerzas entre las policías de Entre Ríos y Chaco

Tras una minuciosa investigación desarrollada durante varias semanas, personal de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo un importante procedimiento en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Las medidas permitieron desarticular parte de la logística y recuperar una abultada suma de dinero vinculada a dos estafas millonarias perpetradas bajo la modalidad del “cuento del tío” contra personas de la tercera edad en Paraná y Paraná Campaña.

Según la información recabada por AHORA, los hechos ocurrieron durante los primeros días de julio. Para lograr su cometido, el delincuente aplicó una de las metodologías engañosas más longevas pero vigentes: entablar contacto inicial a través de líneas telefónicas fijas, aprovechando la buena fe y la vulnerabilidad de adultos mayores apegados a esta vía de comunicación.

En el primero de los casos registrados en la capital provincial, la víctima fue una mujer de 92 años. El estafador se hizo pasar por su hijo y, con un discurso persuasivo, le mintió afirmando que se encontraba en el banco aprovechando un turno de urgencia. Para darle veracidad al relato, argumentó que el Presidente de la Nación había emitido un comunicado oficial informando que los billetes vigentes debían ser renovados de inmediato o perderían todo su valor.

Confiada en la palabra de quien creía su familiar, la mujer accedió a entregarle sus ahorros en dólares y valiosas joyas a un supuesto empleado bancario enviado directamente a su domicilio. Bajo el mismo modus operandi, el delincuente se trasladó a una localidad de Paraná Campaña, donde logró engañar a otro vecino para arrebatarle una suma cercana a los 10 millones de pesos.

Rastreo

La investigación, llevada adelante bajo las directivas de la fiscal Sofía Patat, avanzó a partir de la revisión y entrecruzamiento de numerosas cámaras de seguridad públicas y privadas. Los investigadores lograron individualizar el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso para retirar las sumas millonarias, establecer que provenía de Chaco y dar con las locaciones donde frecuentaba en la capital chaqueña.

Con el cúmulo probatorio reunido, la fiscalía tramitó los exhortos judiciales correspondientes que habilitaron el allanamiento de dos viviendas en Resistencia. Uno de los inmuebles intervenidos corresponde al domicilio donde residen la expareja y los hijos del sospechoso, lugar donde no habitaba de manera permanente debido a que frecuentaba otras residencias.

Lo incautado durante los procedimientos fueron casi 10.000 dólares, 3 millones de pesos argentinos, dos celulares y ropa que sería la utiilzada por el delincuente.

Aunque el principal imputado no se encontraba en las fincas al momento de los operativos, las fuerzas policiales lograron incautar valiosa evidencia física que lo vincula de manera directa con los atracos. Actualmente, pesa sobre este individuo oriundo de Chaco una orden de detención firme con pedido de captura, además de la solicitud de secuestro del rodado utilizado para cometer los delitos.

Las labores investigativas continúan a través de un trabajo coordinado interfuerzas entre las policías de Entre Ríos y Chaco para dar con el paradero del evadido en las próximas horas.

Desde la Policía de Entre Ríos volvieron a enfatizar la importancia de alertar a los adultos mayores familiares y vecinos sobre esta modalidad delictiva. Se recuerda que ninguna entidad bancaria o gubernamental retira dinero ni divisas a domicilio, ni existen disposiciones oficiales que obliguen a cambiar billetes de manera intempestiva por pérdida de valor. Ante cualquier llamada sospechosa en líneas fijas, se recomienda cortar de inmediato y comunicarse con el 911 o familiares directos.