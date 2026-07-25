Rectificación

En la nota titulada “Radiografía del saqueo: el esquema detrás de las coimas en ENERSA que duró 18 años”, publicada el 21 de mayo de 2026, se consignó erróneamente que el responsable de la empresa Sentry SRL era el Comisario Carlos Ariel Schmunk, actual Jefe Departamental de Policía de La Paz, quien incorrectamente fue mencionado en la publicación.Se deja expresamente aclarado que Carlos Ariel Schmunk no integra Sentry SRL, ni es socio, titular, administrador, representante, responsable ni empleado de dicha empresa, ni posee participación societaria, económica, comercial o funcional alguna en ella. Asimismo, Carlos Ariel Schmunk no tuvo participación alguna en la auditoría realizada por la UTE integrada por Watchman SA y Sentry SRL sobre el servicio de seguridad privada en ENERSA, ni del informe al cual se arribó como conclusión.Todos los hechos reseñados en la nota de referencia no guardan vinculación alguna con Carlos Ariel Schmunk. En consecuencia, la divulgación de dichos datos inexactos no compromete su honor, buen nombre, reputación y desempeño profesional.