Inicia el juicio a una pareja narco: la triangulación Paraná-Buenos Aires-Concordia del negocio de cocaína

Andrea Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria llegan al banquillo del Tribunal Oral Federal de Paraná por montar una estructura de distribución de cocaína en la región. Cambiaban pesos por dólares en una cueva financiera de Concordia (también señalada en una causa por corrupción) y compraban la droga en Buenos Aires. Se ventilarán los movimientos de la organización y sus nexos con otros narcotraficantes.

Este lunes 27 de julio comienza el debate por narcotráfico en el Tribunal Oral Federal de Paraná: cuatro personas serán juzgadas como proveedores y distribuidores de droga en Paraná y alrededores. Será un debate donde se ventilarán no solo los movimientos del grupo familiar sino también sus vínculos con otros grupos dedicados a la venta de drogas en la capital provincial, así como el aspecto financiero por el cual cambiaban los pesos por dólares para la compra de grandes cantidades de cocaína.

Los principales imputados son Néstor Rodríguez Sanabria y Andrea Fabiana Vargas. Ambos son pareja, o al menos lo eran al momento de la investigación y la detención de ambos, que se produjo en un operativo en las rutas 11 y 26 y en un camino vecinal, donde se produjo una persecución a lo largo de varios kilómetros por los departamentos Victoria y Nogoyá, el 19 de diciembre de 2024.

No contarían con antecedentes penales, pero sí han sido nombrados en otras causas. Rodríguez Sanabria, de nacionalidad paraguaya, llegó a San Benito, donde vivía con Vargas, luego de ser rozado por causas de narcotráfico en Buenos Aires. La mujer, en tanto, se mencionó que habría tenido un vínculo sentimental con otro paraguayo que había quedado bajo sospecha de ser el piloto de la avioneta de la causa de los hermanos Daniel y Miguel Celis, que aterrizó en Colonia Avellaneda con 317 kilos de marihuana en 2016.

Las otras dos imputadas son Dana Zatti, hija de Vargas, quien fue detenida dos meses después de aquel procedimiento, porque se fue a México con su pareja. Al regresar, la detuvieron junto a su pareja en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También será juzgada Tamara Blanco, acusada de vender al menudeo la droga que proveía la pareja Rodríguez Sanabria-Vargas.

El operativo de diciembre de 2024 no fue algo simple: los venían siguiendo, intentaron interceptarlos en la ruta 11, se fugaron por la 26 hacia Nogoyá, tomaron un camino vecinal, descartaron la droga en el camino y finalmente los arrestaron a Rodríguez Sanabria y a Vargas, quien se resistía a bajar de la camioneta y hasta mordió a una policía.

Esta causa por narcotráfico tiene a otras dos personas imputadas, pero con falta de mérito, ni sobreseídas ni procesadas por el momento. Uno es Agustín Cáceres, conocido como “el Gordo Agustín”, un personaje bastante nombrado en el narcotráfico vernáculo, que es pareja de Tamara Blanco. Aparentemente, no había suficientes evidencias para llevarlo hasta el juicio por su rol en la organización.

El otro que está en la misma situación es el dueño de la cueva donde los narcos iban a cambiar pesos por dólares antes de ir a Buenos Aires para comprar la cocaína. Se trata de Tomás Agustín Jacobi, un joven que se dedicaba a esa actividad de cambio en grandes cantidades de dinero en su domicilio de calles Niez y Colón de la ciudad de Concordia. En el allanamiento de diciembre de 2024 incautaron 61.600 dólares, más de 55 millones de pesos, así como euros, guaraníes y reales.

Este joven de 27 años está con falta de mérito, pero además está imputado en otra causa: la del desvío de los fondos públicos de los comedores de Concordia, que tiene como principal acusada a la exdirectora de la Dirección departamental de comedores, Silvina Murúa. En esta investigación surge que Murúa habría ido a cambiar los pesos por dólares al mismo lugar.

Su argumento en ambos casos es que desconocía el origen del dinero, sólo atendía a las personas que frecuentemente iban a su domicilio para realizar el cambio de la moneda nacional por la divisa estadounidense.

El juicio será ante el Tribunal que estará presidido por Jorge Sebastián Gallino, con las vocales Noemí Berros y Mariela Rojas. Pasarán a declarar 24 testigos en los días 27, 28 y 29 de julio, 3 y 4 de agosto. Los fiscales serán José Ignacio Candioti y Juan Podhainy, mientras que actuarán defensores Augusto Lafferriere (de Rodríguez Sanabria y Vargas) y Claudio Berón (de Blanco y Zatti).