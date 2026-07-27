La justicia laboral confirmó los despidos de 35 trabajadores de Fademi de Larroque

El juez Julio Armando Grisolía revocó una sentencia previa que había ordenado la reincorporación del personal despedido en la planta de Larroque. El conflicto entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana comenzó en junio de 2024.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictó el 17 de julio una resolución que revoca un fallo de enero de 2025 que había ordenado a la empresa Fademi reincorporar a 35 trabajadores despedidos. Con esta decisión, quedaron firmes las cesantías.

Fademi es una empresa familiar que fabrica baterías para vehículos que comercializa las marcas como Electroquímica Villa y Clorex y es una de las principales generadora de empleo.

Origen del conflicto

El conflicto comenzó en junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició un reclamo salarial y de seguridad.

Según la empresa, el aumento pedido no era posible de afrontar, recordó R2820. De acuerdo con datos aportados por la compañía, entre abril de 2023 y abril de 2024 los empleados habían recibido un aumento del 400%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector era de $1,5 millones desde hacía siete meses, y el sueldo promedio mensual de bolsillo rondaba los $2 millones.

El apoderado de Fademi, Emiliano Gietz, señaló que el sindicato realizó primero asambleas con retiros del lugar de trabajo de entre una y cinco horas. Luego se redujo la producción a un 10% —de 1.200 unidades diarias programadas se llegó a fabricar unas 100, o menos—. La empresa estimó en 30 mil las baterías no producidas como consecuencia de estas medidas.

A comienzos de junio de 2024 se produjo un bloqueo que impidió el ingreso de un camión de carga al predio, y el sindicato retiró a los empleados de la línea de producción, lo que dejó 2 mil unidades sin terminar con exposición de productos químicos. La empresa señaló que ese lote pudo salvarse.

Luego de aquellas acciones hubo marchas y protestas en ciudad hasta que se montó una carpa en la puerta de la fábrica, ubicada cerca del ingreso a Larroque.

Denuncias cruzadas

La empresa reportó pintadas en el frente de una vivienda de sus dueños, el lanzamiento de bombas de estruendo contra otro domicilio, y el ingreso de manifestantes con bombos durante una reunión familiar.

El sindicato, por su parte, sostuvo que Fademi no cumplía con condiciones de seguridad en la planta afectando la salud de los empleados y que la empresa aplicó descuentos salariales sin justificación.

La empresa despidió a 3 empleados, lo que derivó en una huelga que reclamaba su reincorporación. Posteriormente se concretaron 25 cesantías adicionales.

El 20 de enero de 2025, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo sindical y ordenó la reincorporación de los despedidos por participar de la huelga. Sin embargo, no reingresaron a trabajar y mantuvieron un acampe en la puerta de la fábrica.

Paquete con balas y causa penal

En enero de 2025, en la casa de la dueña de la empresa apareció un paquete con dos balas y la leyenda "Familia Fademi". Tras la denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay.

Una cámara ubicada frente a la vivienda registró a dos personas dejando el paquete; la patente del vehículo utilizado permitió identificarlo como el mismo que uno de los empleados usa para ir a trabajar a la fábrica.

Ambos permanecieron dos meses en prisión preventiva, luego fueron liberados con una morigeración de esa medida, y continúan imputados por coacciones agravadas. La primera audiencia del juicio oral está prevista para octubre.