Se inauguró en Colón un espacio para la escucha de infancias y adolescencias víctimas de delitos sexuales

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) continúa ampliando la implementación de los Dispositivos de Entrevista Testimonial Videograbada en el territorio provincial.

El pasado viernes se inauguró en Colón un espacio para el funcionamiento del Dispositivo de Entrevista Testimonial Videograbada (DETVG) de Niños, Niñas y Adolescentes, en un acto que encabezó el defensor general, Maximiliano Benítez, y el intendente José Luis Walser.

Se trata de un instrumento del Ministerio Público de la Defensa (MPD) destinado a la escucha de personas menores de edad que han sido víctimas de delitos contra su integridad sexual. Funcionará en dependencias aportadas por el municipio, en calle Moreno N° 183.

Durante la ceremonia, Benítez y Walser rubricaron el contrato mediante el cual la Municipalidad cedió en comodato este espacio físico, para el funcionamiento de la Sala de Entrevistas y la Sala de Observación del Dispositivo de Entrevista Testimonial Videograbada. Estas oficinas podrán ser también destinadas a las tareas de los Equipos Técnicos del Ministerio Público de la Defensa.

“Esta es la concreción de un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, para tratar de que en cada cabecera departamental tenga un Dispositivo de Entrevista Testimonial y hoy ya los tenemos prácticamente en toda la provincia”, sostuvo Benítez, tras lo cual destacó que “el principal beneficio es que los niños de Colón ya no tendrán que ir a Concepción del Uruguay para ser escuchados, sino que lo harán en su ciudad, evitando así la revictimización que implica el viaje en sí mismo”.

Por su parte, Walser remarcó: “Esto para Colón es muy importante, porque tenemos una política muy fuerte de protección de los niños y adolescentes y una gran articulación con el Poder Judicial. Celebramos esta concreción y renovamos el compromiso de seguir trabajando juntos”.

Del acto participaron también el senador Ramiro Favre; el diputado Mauro Godein; el coordinador de Equipos Técnicos del Ministerio Público de la Defensa, Alejo Amadeo De Zan; la coordinadora departamental del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Susana Halberstadt; representantes de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa; Equipos Técnicos Interdisciplinarios; autoridades municipales; integrantes de Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de localidades del departamento Colón, la Policía e instituciones intermedias, entre otros.

Sobre el DETVG

Con el objetivo de garantizar el derecho de los niños y adolescentes a ser oídos, que consagra la Convención de los Derechos del niño y la legislación nacional y provincial, el MPD “ha asumido como política institucional la implementación de estos espacios en la mayor parte del territorio provincial. De esta manera, se pretende brindar igualdad de condiciones en la accesibilidad y ejercicio de este derecho”, se consignó oficialmente.

Los dispositivos ya se encuentran presentes en las jurisdicciones de Paraná, La Paz, Feliciano, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Chajarí, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay y Federal.