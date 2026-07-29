El STJ y el CGE firmaron convenio para el acceso a la educación de jóvenes en conflicto con la ley

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Consejo General de Educación (CGE) suscribieron este miércoles un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Educativa destinado a fortalecer el acceso a la educación, la capacitación laboral y la formación profesional de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.

El acuerdo fue firmado por el presidente del cuerpo, Germán Carlomagno, y el presidente del CGE, Carlos Cuenca, junto al director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez. Estuvieron presentes el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich, y las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher, Laura Soage, y el juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto.

El convenio tiene como objetivo consolidar acciones conjuntas que garanticen el derecho a la educación de personas que, siendo menores de edad al momento del hecho, se encuentren imputadas, acusadas o hayan sido declaradas penalmente responsables por la comisión de un delito. Para ello, las instituciones promoverán estrategias de cooperación que permitan ampliar las oportunidades de formación y favorecer los procesos de inclusión social, se indicó a través de un parte de prensa.

Entre los ejes de trabajo acordados se destacan la implementación de propuestas de educación obligatoria, capacitación laboral y formación profesional; el desarrollo de instancias de capacitación permanente para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas; y la generación de herramientas que faciliten el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes del sistema educativo, garantizando el ejercicio efectivo de este derecho.

Desde Tribunales, se informó que las acciones concretas que se desarrollen en el marco de este acuerdo serán instrumentadas mediante convenios específicos, en los que se definirán los objetivos, planes de trabajo, plazos y modalidades de ejecución. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, salvo manifestación expresa en contrario por alguna de las partes.

Fuente: Prensa STJ