Inecip presentó 24 propuestas para fortalecer la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentó un documento técnico con 24 propuestas de reforma del Código Procesal Penal Federal y de las principales leyes que regulan la organización de la Justicia Penal Federal.

La presentación se realiza en el marco de la creación de la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal, convocada por el Ministerio de Justicia con el objetivo de elaborar un anteproyecto de reforma.

A doce años de la sanción del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el documento sostiene que el principal desafío de la política judicial argentina continúa siendo completar la implementación del sistema acusatorio en todo el país. Si bien el Código fue aprobado en 2014, su entrada en vigencia ha sido sucesivamente postergada y todavía no alcanza a la totalidad de las jurisdicciones federales.

Frente a ese escenario, el Inecip propone que toda reforma legislativa tenga como objetivo consolidar el funcionamiento del sistema acusatorio, aprovechando la experiencia acumulada durante más de una década de implementación y evitando modificaciones que desnaturalicen sus principios rectores.

Las 24 propuestas comprenden modificaciones al Código Procesal Penal Federal, a la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal Penal, a las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, así como a la Ley de Implementación del CPPF.

Entre los principales ejes del documento se encuentran:

completar la implementación del sistema acusatorio en todo el país;

modernizar la organización de la Justicia Federal;

fortalecer la planificación estratégica y la gestión de los Ministerios Públicos;

mejorar la investigación de la criminalidad compleja;

optimizar la gestión judicial y el uso de los recursos disponibles.

El documento destaca que las propuestas responden a un criterio de intervención normativa limitada, concentrándose en aquellas modificaciones indispensables para fortalecer el funcionamiento del sistema y evitando reformas innecesarias o meramente coyunturales. Asimismo, incorpora una mirada integral que incluye las leyes orgánicas vinculadas al funcionamiento del sistema acusatorio, además del propio CPPF.

Accede AQUÍ al documento con las 24 propuestas de Inecip.