El Gobierno comienza a pensar en cubrir los cargos de la Corte Suprema, candidatos de Comodoro Py y mujeres

En la quinta presidencial de Olivos, en el marco de una reunión que incluyó diversos temas, el ministro de Justicia -Juan Bautista Mahiques-, le llevó a Javier Milei un listado con cinco candidatos para cubrir los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia que desde 2024 funciona con tres miembros.

Entre esos nombres proporcionados por el funcionario, hay dos mujeres y de la totalidad dos son de Comodoro Py. La cobertura de los sillones vacíos volvió al temario del Gobierno Nacional, aunque al asumir el cargo había dicho que no había apuro para hacerlo. el ministro Mahiques remitió al Senado un total de 178 pliegos de los más de 313 que se encontraban retenidos por el Poder Ejecutivo Nacional y que bajo la administración libertaria condujeron al Poder Judicial a su máximo porcentajes de vacancias. Cuando Javier Milei asumió la presidencia, había un 32% de cargos sin cubrir sólo de jueces nacionales y federales. Ese número trepó a la fecha, al 37,5%, consignó el diario Clarín.

Hasta ahora, Mahiques remitió al Senado 178 pliegos para ocupar cargos en juzgados y tribunales, de los más de 313 que se encontraban retenidos por el Poder Ejecutivo.

Mientras tiene como principal meta reducir esa brecha que impacta en la debida administración justicia, el Ministerio que dirige Mahiques volvió a poner en carpeta la posibilidad de cubrir los dos sillones que se encuentran vacíos en el máximo tribunal de nuestro país.

En marzo cuando asumió frente al ministerio en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el funcionario aseguró que no era prioridad la cobertura de los dos sillones que permanecen vacíos en el Palacio de calle Talcahuano. El año pasado, el Jefe de Estado había impulsado a dos candidatos: el juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. Sin embargo, ambos pliegos fueron rechazados por el Senado de la Nación.

Ante ese fallido intento, Mahiques entendió apenas asumió, que no era momento de volver a postular candidatos para la Corte. “El costo político que afrontó la Casa Rosada fue grande y se aprendió de la situación”, señaló una fuente oficial a Clarín al analizar esas circunstancias, publicó el diario Clarín.

Cinco meses después de sostener que no era momento para incluir entre los temas a abordar la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal, el ministro propuso cinco nombres como potenciales candidatos para que los considere el presidente.

“Se está analizando”, confirmaron al diario Clarín fuentes oficiales. Fuentes de la Corte expresaron que no es un tema sobre el cual “se formula opinión, porque no es un tema de competencia. Pero es previsible que en algún momento se complete”.

Por otra parte, consignaron fuentes del Palacio de calle Talcahuano, “el Presidente y el Ministro de Justicia dijeron públicamente que no es el momento, que ahora es el tiempo de primera y segunda instancia. Y los hechos demuestran eso”.

No hay plazos para que Milei elija dos de esos cinco nombres acercados por el Ministro de Justicia, y tampoco es excluyente esa propuesta de otros posibles postulantes. Pero comienza a ser una prioridad para la actual gestión completar la Corte Suprema.

Desde el 29 de diciembre de 2024, el máximo tribunal quedó integrado por su presidente, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el vocal Ricardo Lorenzetti.

El Poder Ejecutivo sabe que para cubrir estos cargos requiere de un acuerdo político amplio: el Senado debe aprobar esos pliegos con la mayoría especial, es decir: dos tercios de su conformación (48 votos sobre 72).

La Casa Rosada se muestra más confiada respecto a la obtención de los votos ante un eventual envío de nuevos pliegos para completar la Corte. Así, se corre del argumento que promueve cierto sector de la política y es que el máximo tribunal no puede funcionar con tres de sus cinco integrantes, destacó el diario Clarín.

Según las estadísticas, En el primer semestre, el máximo tribunal emitió unas 7.300 sentencias que abarcan 16.600 causas. El año pasado, “batió récords históricos con 15.600 sentencias y 26.500 causas”, indicaron fuentes judiciales. Una aclaración; gran parte de esas resoluciones son rechazos formales a intervenir en el fondo de la cuestión planteada.

Otro dato: la mayor parte de las causas se resuelve por unanimidad, y en los pocos casos donde se ha debido convocar a conjueces, el sistema implementado por la Corte por acordada de 2024 para convocar a los presidentes de las cámaras federales otorgó más celeridad al proceso.

La estrategia

En los tribunales federales porteños algunos advierten que “cuando se barajan nombres de candidatos para la Corte, el eje está puesto en los interesados y no en lo que necesita el Gobierno”.

¿Qué se puso de relieve al respecto? El Gobierno trabaja para la reelección con una marcada prioridad en la economía. “En caso de llegar a reelegir, el mileísmo va a necesitar en la Corte a expertos administrativistas y constitucionalistas para evitar que les obturen las reformas”.

De esta manera, algunos le bajan la expectativa a una posible premura por parte de la Casa Rosada para completar la Corte en el corto plazo.