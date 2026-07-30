Madre de víctimas cuestionó las apelaciones de Orrico: "¿Es necesario provocarnos más dolor?"

Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las cuatro víctimas fatales del siniestro vial protagonizado por el exfuncionario Juan Ruiz Orrico, cuestionó la continuidad de las instancias judiciales luego de que la Cámara de Casación de Concordia ratificara la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva impuesta al acusado.

En declaraciones a Puro Cuento (Radio Plaza), Dubini manifestó su preocupación por las nuevas apelaciones impulsadas por la defensa de Orrico y afirmó que el proceso sigue generando sufrimiento para los familiares de las víctimas.

"¿Es necesario provocarnos más dolor?", expresó al referirse a la posibilidad de que la causa continúe extendiéndose en la Justicia. En ese sentido, sostuvo que la situación representa una nueva instancia de revictimización para quienes perdieron a sus seres queridos.

La mujer también cuestionó el mensaje que, a su entender, transmite el desarrollo del proceso judicial. "La Justicia está dando como ejemplo a toda la provincia que salir alcoholizado y matar te premia", afirmó.

Dubini además hizo referencia a la actitud que mantuvo Juan Ruiz Orrico durante el juicio oral. "Él se declaró culpable ya estando las pruebas en el juicio. Esto es revictimizarnos de vuelta", sostuvo al cuestionar la estrategia adoptada por la defensa del exfuncionario.

Fuente: Plaza Web