El Consejo de la Magistratura llama a concurso para cubrir vacantes de jueces y defensores

El lunes pasado hubo una sesión del Consejo de la Magistratura. Tras ese encuentro, el organismo resolvió llamar a concurso para cubrir vacantes de jueces y defensores oficiales en distintos puntos de la provincia. Según la resolución 355/26 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, se llama a concurso para cubrir 2 cargos en la Defensoría Auxiliar con competencia especial y específica en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes para Concordia; otros 2 cargos iguales para Paraná; 1 cargo igual para Concepción del Uruguay; y 1 cargo igual para Gualeguaychú.

En la resolución del Consejo se dispuso que el jurado técnico para llevar adelante estos concursos -que llevan los números 300, 301, 302 y 303-, estará compuesto por Guillermo Mulet, por el estamento de “Abogados”; Sebastián Tito, por el estamento “Magistrados” y Omar Ozafrain, por el estamento “Académicos”.

La decisión del Consejo contempla, también, llamados para cubrir 3 cargos de vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; 1 cargo igual para Gualeguaychú; y otro concurso para un cargo igual con asiento en Concordia. Se trata de los llamados a concurso 304, 305 y 306.

El jurado técnico que garantizará los concursos está compuesto por Ignacio Doubell en representación del estamento “Abogados”; Mónica Elizabeth Carmona por el estamento “Magistrados” y Mariano Budasoff por el estamento “Académicos”.

Por último, el Consejo de la Magistratura resolvió convocar al concurso 307 para cubrir un cargo de vocal en la Cámara de Casación Penal de Paraná. El jurado técnico para llevar adelante este último proceso está integrado por Fabián Marcelo Otarán por el estamento “Abogados”; Dardo Tórtul por el estamento “Magistardos” y Mariano Javier Hoet por el estamento “Académicos”.

Período de inscripción a los concursos

Del 18 de agosto al 7 de septiembre: inscripciones para los concursos que buscan cubrir vacantes en las defensorías Auxiliares con especialización en materia penal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Del 24 de agosto al 11 de septiembre: inscripciones para los concursos que buscan cubrir vacantes en los Tribunales de Juicios y Apelaciones, y en Casación Penal de Paraná.

Los interesados deberán presentar solicitudes y documentación en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación Nº 471 de Paraná, de lunes a viernes de 8 a 12.

Es necesario presentarse en persona para realizar la inscripción, o a través de un tercero autorizado judicial o notarialmente, y conforme los demás requisitos establecidos en la normativa.

Asimismo, en idéntico lugar podrá obtenerse copia del Reglamento General del Consejo de la Magistratura y de toda otra documentación importante para el concurso, lo cual estará también disponible en el sitio oficial del Consejo de la Magistratura.

Otros puntos de la sesión

Durante la sesión del lunes, la Secretaría General y la Presidencia del Consejo presentaron informes de gestión. Según se comunicó oficialmente, en la reunión también se analizó el estado de los concursos en trámite, “con especial énfasis en los resultados de la reciente reapertura de inscripciones, una medida que permitió ampliar la participación de aspirantes en los procesos de selección actualmente en curso”.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el tratamiento de los avances en el proyecto de reforma del Reglamento General del Consejo de la Magistratura, “iniciativa que busca actualizar y perfeccionar las reglas que rigen el funcionamiento del organismo y el desarrollo de los concursos”.

Finalmente, el cuerpo aprobó la actualización del listado de jurados, “una herramienta esencial para garantizar la integración de los tribunales evaluadores y la continuidad de los procesos de selección con criterios de transparencia, idoneidad y celeridad”.

Al término de la reunión, el presidente del organismo, Mauro Vazón, sintetizó: “Concluimos una nueva sesión del Consejo de la Magistratura de la provincia. Seguimos tratando temas que tienen que ver fundamentalmente con la cobertura de vacantes que hay de magistratura en esta provincia. Pero además trabajando con la nueva ley, con el nuevo reglamento en pos de seguir garantizando la transparencia, el mérito y la selección de los mejores para asumir estas grandes responsabilidades que son ser jueces, fiscales y defensores en la provincia de Entre Ríos”.