Encontraron en Venezuela a una niña de 5 años que desapareció en Santa Fe en 2023

La niña habría sido trasladada sin autorización paterna. Su madre es investigada en el marco de una causa por presunta sustracción.

En paralelo, la fiscalía de Santa Fe coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, a partir del pedido formulado por el padre de la niña, para continuar con el trámite de restitución internacional.

La fiscal coadyuvante Natalia Palacín y el fiscal coadyuvante Juan Claudio Aguirre del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación informan que fue localizada en Venezuela M.G.S.A, la niña de 5 años que era buscada en el marco de una investigación federal vinculada con su presunta sustracción, retención y ocultamiento.

La investigación se inició a partir de una denuncia formulada el 25 de agosto de 2023 por el padre de la niña ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, luego de la declaración de incompetencia de la justicia provincial, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal y quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe el 3 de septiembre de 2024, difundió el sitio fiscales.gob.ar.

De acuerdo con la hipótesis investigativa actualmente en análisis, la madre de la nena F.A.S habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, manteniéndola fuera del contacto con su padre y trasladándola fuera del territorio nacional sin autorización paterna, al menos desde el 23 de agosto de 2023. Los hechos investigados podrían encuadrar, en principio, en el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal.

Tras la difusión que tuvo el caso y ante el pedido de colaboración que realizó la fiscalía, una persona que prefirió no revelar su identidad aportó datos concretos sobre el paradero de la niña y de su madre. Esa información fue canalizada a través de INTERPOL y, mediante la articulación de mecanismos de cooperación policial internacional entre la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires y la OCN Caracas, se realizaron las verificaciones correspondientes, lo que permitió corroborar el domicilio-

De esta forma, y en concordancia con la línea investigativa que manejaba la Unidad Fiscal, la chica fue localizada junto con F.A.S, en la ciudad de Barinas, en el Estado Barinas, dentro de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de ello, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y una representante del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio.

Según la evidencia recolectada, la nena se encontraría en una situación de vulnerabilidad, lo que para la fiscalía refuerza la necesidad de continuar con la mayor celeridad posible las medidas tendientes a garantizar su restitución.

Por otra parte, en esta nueva etapa de la investigación, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a INTERPOL la publicación de una Notificación Azul respecto de la madre de la nena. La finalidad de esa medida es verificar si la nombrada sigue residiendo junto a su hija en el domicilio, establecer si utiliza otros nombres, documentos y/o datos filiatorios, y obtener cualquier otra información que permita orientar la investigación y posibilitar su comparecencia al proceso penal.

En paralelo a ello, el MPF trabaja de forma coordinada con la Cancillería Argentina, a partir del pedido formulado por el abogado particular del padre de la niña. En este aspecto, interviene la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

De esta forma, actualmente tramitan —en forma paralela y coordinada— la causa penal a cargo de la Unidad Fiscal Santa Fe y el procedimiento de restitución internacional, priorizándose todas las instancias vinculadas con ello.