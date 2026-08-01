Airaldi ejercía su “poder aristocrático y económico”, afirmó el defensor de la exempleada del patrón narco

La defensa de Soledad Touzet aseguró que la mujer actuó bajo un contexto de violencia de género, miedo y subordinación psicológica frente a Leonardo Airaldi, en las actividades de narcotráfico que le imputan dentro de la banda liderada por el productor agropecuario de Diamante, principal acusado en el juicio por narcotráfico que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. El abogado Nelson Schlotthauer sostuvo que su asistida reconoció conductas investigadas, pero que careció de libertad para decidir por sí misma debido al poder económico, social y personal que ejercía el productor diamantino sobre ella. Apeló a la “obediencia debida” que figura en el Código Penal como causal de inculpabilidad. Por ese motivo pidió su absolución por inculpabilidad y, subsidiariamente, una pena condicional.

La exposición de Schlotthauer se diferenció del resto de los alegatos defensivos en el juicio. Desde el inicio aclaró que no pretendía negar aquello que su defendida había reconocido durante el debate oral: “Mi teoría del caso pasa justamente por discutir o reforzar el concepto de inculpabilidad que recae sobre Soledad Touzet. Fundamentalmente porque entendemos que no tuvo el marco de libertad, de autodeterminación para poder motivarse en la norma”, afirmó.

El juicio tiene como principal imputado a Leonardo Airaldi, productor agropecuario oriundo de Diamante, acusado junto a otras personas por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico. Tal como informó ANÁLISIS durante la cobertura del debate, la investigación incluyó escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios policiales y derivaciones de una causa paralela tramitada en Santa Fe.

Schlotthauer sostuvo que todos los testimonios producidos durante el juicio describieron a Touzet como empleada administrativa y persona de confianza de Airaldi: “Todos ubicaron a Soledad Touzet como una empleada, como una secretaria, como alguien que hacía trámites básicamente”, afirmó.

Según el defensor, la relación se desarrolló en un escenario de creciente dependencia y control. En ese marco, describió a Airaldi como una persona que utilizaba su posición de poder para influir sobre quienes trabajaban a su alrededor: “Aquella situación era claramente una subordinación total y absoluta”, sostuvo.

El abogado dedicó buena parte de su alegato a describir el contexto personal que, a su criterio, condicionó a su defendida. Mencionó problemas económicos, una situación de vulnerabilidad emocional, antecedentes depresivos y la necesidad de sostener económicamente a su hija. También insistió en la enorme desigualdad existente entre Touzet y Airaldi: “Había ese poder social aristocrático, pero también había poder económico”, señaló.

En otro tramo de la exposición, realizó una de las caracterizaciones más duras del principal acusado y describió la forma en que, según dijo, exhibía permanentemente su autoridad: “Tenía poder social. A eso le podemos sumar poder económico. Y su pasión por las armas. Era una persona que le gustaba tenerlas, le gustaba exhibirlas”, expresó.

Schlotthauer relató que Touzet declaró que Airaldi solía portar una pistola y dejarla visible durante conversaciones o reuniones: “Antes de sentarse se sacaba una 9 milímetros de atrás de la espalda y la apoyaba sobre el escritorio”, recordó el defensor al citar el relato de su asistida.

La defensa afirmó que el temor de Touzet no se limitaba a una percepción subjetiva, sino que estaba vinculado a situaciones concretas vividas durante el período investigado: “Ella ve que Airaldi preso recibe cuatro o cinco llamados por día y maneja todo como si estuviera acá. Para ella era una cuestión de impunidad tremenda”, afirmó.

El abogado mencionó además amenazas que, según dijo, llegaron a través de terceros: “La llamó una persona y le dijo: ‘Decile a tu patrón que devuelva la camioneta porque si no te voy a matar a vos’”, relató.

Otro aspecto central fue la decisión de Touzet de abandonar el entorno de Airaldi. Schlotthauer sostuvo que distintos testimonios y escuchas incorporados al expediente demostraron que intentó alejarse de esa situación: “Había una voluntad de abrirse de esto”, afirmó, y añadió: “A partir de noviembre de 2022 no existe ninguna grabación ni un audio. Abruptamente ella se abre de esta situación”.

El defensor insistió además en que su asistida no obtuvo beneficios económicos derivados de las conductas investigadas: “No tuvo ánimo de lucro, no tuvo ventaja económica, no se acreditó, no se mencionó, no se probó”.

En relación con la declaración prestada por Touzet durante el juicio, Schlotthauer destacó especialmente que “no fue una imputada colaboradora, no fue una imputada arrepentida, no firmó un convenio, no hizo un acuerdo; se sentó acá y se arriesgó”. También recordó una de las frases pronunciadas por la propia acusada durante su testimonio. “Ella dijo: ‘Yo pido perdón, yo me arrepiento, yo fui una pelotuda’”, expresó.

En el tramo final del alegato, Schlotthauer sostuvo que el caso debe analizarse desde la perspectiva de género y bajo estándares reforzados de protección para mujeres que han atravesado situaciones de violencia. Por ello solicitó la aplicación de una causal de inculpabilidad prevista en el Código Penal: “Lo correcto en este caso es aplicar el artículo 34 inciso 2. Es una causal de inculpabilidad, un estado de necesidad exculpante generado por una situación coactiva”, afirmó.

De manera subsidiaria pidió que, si el tribunal rechazara la absolución, la pena no supere los tres años y sea de cumplimiento condicional. Y como último planteo reclamó que cualquier eventual condena efectiva se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.