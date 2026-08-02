Causa ATER: este lunes comienza el juicio con solo cuatro imputados en el banquillo

Este lunes, si se concreta la audiencia por la denominada "causa ATER", únicamente cuatro imputados estarán en el banquillo de los acusados defendiendo su inocencia. Los otros seis procesados eligieron el camino del juicio abreviado, una figura procesal que exige reconocer la responsabilidad del hecho imputado a cambio de recibir una pena menor a la que les correspondería en un debate oral y público.

Por su parte, los cinco contribuyentes que también formaban parte del expediente —instruido bajo el viejo Código Procesal Penal— pagaron la totalidad de la deuda impositiva con la Provincia, sumada a la multa correspondiente. En consecuencia, solicitarán la suspensión del juicio a prueba (probation), la cual incluye el compromiso de realizar un aporte económico destinado a una organización de bien público.

El mecanismo del fraude

La maniobra que convirtió a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en un mecanismo de desvío de fondos consistió en la manipulación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para borrar deudas impositivas mediante compensaciones falsas.

Según informó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el pasado miércoles a la mañana se llevó a cabo una audiencia presidida por los integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones que conducirá el contradictorio. Los vocales Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Rafael Cotorruelo escucharon a los fiscales Patricia Yedro y Álvaro Piérola, como así también a la nómina de abogados defensores integrada por Leopoldo Lambruschini, Damián Petenatti, Iván Vernengo, Miguel Ángel Cullen, Candelario Pérez, Daniel Trillo, Tomás Virgala, José Esteban Ostolaza, Victoria Halle, Gaspar Reca, Raúl Barrandeguy y Cristian Federik. En representación de la Fiscalía de Estado estuvieron presentes Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky.

Una eventual sanción penal traería aparejada una acción civil impulsada por la Fiscalía de Estado para intentar recuperar más de 46 millones de pesos que fueron desviados de las arcas provinciales hacia las cuentas de los involucrados.

Roles y responsabilidades

Para la Fiscalía, la jefa del Departamento Despacho, María Estrella Martínez de Yankelevich, y el jefe de la División Mesa de Entradas, Abelardo Daniel Gaggión, acordaron la maniobra en connivencia con otros funcionarios y contribuyentes a cambio de un millonario rédito económico.

Para ejecutar la operatoria, contaron con la intervención del extesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria, quien fue apartado de su cargo tras la denuncia presentada por Marcelo Casaretto en 2014. Se presume que la maniobra sistemática para desfalcar al Estado provincial comenzó en 2004. Sin embargo, no se avanzó sobre las eventuales responsabilidades de otros altos funcionarios que pasaron por el ente recaudador durante ese periodo.

Cabe recordar que la causa se inició en 2014 con 180 investigados, cifra que se redujo a 128 procesados en 2017 y a 61 en 2019. Muchos de ellos fueron saldando las deudas con sus respectivas multas para acceder a probation que ya fueron cumplidas. En la actualidad solo quedan 14 involucrados, de los cuales cuatro son contribuyentes que —tal como se adelantó en Cuestión de Fondo— cancelaron sus montos actualizados para solicitar la suspensión del juicio.

Los que firman juicio abreviado

María Estrella Martínez de Yankelevich: Exjefa del Departamento Despacho de ATER. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Abelardo Daniel Gaggión: Exjefe de la División Mesa de Entradas. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Darío Fabián Barreto: Exdirector del Interior y jefe de la Representación Territorial San Salvador. Al estallar el escándalo en 2014, ejercía como secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, cargo al que renunció. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Gustavo Alejandro Gioria: Extesorero general de la Provincia. Surgido de la estructura del exfuncionario bustista Oscar Horacio "Pacha" Mori a fines de los noventa en la Dirección General de Rentas (DGR), ya registraba una denuncia en 2005 por haber emitido dos cheques "sin causa" por $399.668,96 a favor de Fokker Services Holanda.

Julio Schmukler: Integrante del estudio contable Schmukler & Speroni. En su declaración, sostuvo que actuó de buena fe confiando en Barreto, quien le ofreció el sistema de compensación. Delito imputado: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.

Carlos Castro: Contador público de Concordia, acusado como partícipe en la causa (cuenta además con antecedentes por otras estafas).

Los que van a juicio oral a partir de este lunes

Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub: Exagente técnico-administrativo de Mesa de Entradas de ATER (desempeñó funciones en Paraná, Viale y Bovril). Delito imputado: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.Daniela Romina María Miño: Exagente técnico-administrativa y actual jefa de la División Despacho de ATER. Declaró haber actuado bajo directivas de sus superiores. Delito imputado: Coautora de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.

Jorge Martín Zuttión: Exdirector de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito imputado: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la Administración Pública.

Jorge Alfredo Speroni: Integrante del estudio contable Schmukler & Speroni. Delito imputado: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.