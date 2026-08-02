Giro en la "causa ATER": nuevos acuerdos y pedidos de probation alteran el escenario del juicio

El escenario judicial de la denominada "causa ATER" ha sufrido cambios de último momento. Según las recientes disposiciones del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 6, integrado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer el cronograma de audiencias para esta semana revela un desplazamiento significativo de los imputados hacia soluciones alternativas, dejando prácticamente vacío el banquillo de quienes originalmente iban a enfrentar un debate oral y público.

Este jueves 6 de agosto, a las 9, se formalizará la situación de seis de los principales involucrados en el Salón de Audiencias Nº 1.

Bajo la presidencia de Alejandro Grippo, María Estrella Martínez de Yankelevich (exjefa de Despacho), Abelardo Daniel Gaggión (exjefe de Mesa de Entradas), Gustavo Alejandro Gioria (extesorero), junto a Darío Barreto, Julio Smuckler y Carlos Raúl Castro, ratificarán los acuerdos de juicio abreviado alcanzados con la fiscalía.

Esta figura implica el reconocimiento de la responsabilidad en las maniobras de defraudación a la Administración Pública a cambio de una reducción en la pena, confirmando la tesis fiscal sobre la connivencia entre funcionarios y terceros para desfalcar al Estado provincial en una operatoria que habría iniciado en 2004.

El cambio más drástico respecto a las previsiones iniciales involucra a Jorge Martín Zuttión (exdirector de Impuestos y actual auditor del Tribunal de Cuentas) y Luis Alfredo Speroni (estudio contable). Aunque originalmente se encontraban en el grupo que iría a juicio oral para defender su inocencia, ambos han optado ahora por solicitar la suspensión del juicio a prueba (probation).

El Tribunal ha fijado una audiencia para el viernes 7 de agosto a las 11:30, con el fin de tomar conocimiento directo de los imputados (audiencia de visu) y resolver los planteos de probation articulados por sus defensas técnicas. De concederse, los imputados evitarían la condena penal a cambio de una reparación económica y reglas de conducta.

Previamente, supo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), ese mismo viernes 7 de agosto a las 10, deberán comparecer para su audiencia de visu los contribuyentes Javier David Kolln, Diego Raúl García, Marta Delfina Ponce y Javier Ramírez.

El objetivo de este paso procesal es que el Tribunal tome contacto directo con ellos antes de dictar una resolución sobre su situación legal. Todos los contribuyentes tienen que acreditar que pagaron los impuestos adeudados con montos actualizados, más la multa que impone la Provincia.

El remanente de la causa

Con estos movimientos, la lista de 180 investigados originales en 2014 se ha atomizado casi por completo. Mientras que la mayoría de los contribuyentes ha optado por saldar deudas y multas para acceder a la probation, el grupo que efectivamente enfrentará un juicio oral se ha reducido al mínimo, quedando en una situación incierta aquellos que, como Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño, no figuran en las recientes listas de acuerdos o suspensiones.

Ambos eran empleados de ATER, pero con cargos menores, ya que no tomaban decisiones. Dauyb es representado por Iván Vernengo y Damián Pettenati, mientras que Miño es patrocinada por Tomás Virgala.

El mecanismo del fraude

La maniobra que convirtió a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en un mecanismo de desvío de fondos consistió en la manipulación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para borrar deudas impositivas mediante compensaciones falsas.

Según informó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el pasado miércoles a la mañana se llevó a cabo una audiencia presidida por los integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones que conducirá el contradictorio. Los vocales Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Rafael Cotorruelo escucharon a los fiscales Patricia Yedro y Álvaro Piérola, como así también a la nómina de abogados defensores integrada por Leopoldo Lambruschini, Petenatti, Vernengo, Miguel Ángel Cullen, Candelario Pérez, Daniel Trillo, Tomás Virgala, José Esteban Ostolaza, Victoria Halle, Gaspar Reca, Raúl Barrandeguy y Cristian Federik. En representación de la Fiscalía de Estado estuvieron presentes Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky.

Una eventual sanción penal traería aparejada una acción civil impulsada por la Fiscalía de Estado para intentar recuperar más de 46 millones de pesos que fueron desviados de las arcas provinciales hacia las cuentas de los involucrados.

Los que firman juicio abreviado

María Estrella Martínez de Yankelevich: Exjefa del Departamento Despacho de ATER. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Abelardo Daniel Gaggión: Exjefe de la División Mesa de Entradas. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Darío Fabián Barreto: Exdirector del Interior y jefe de la Representación Territorial San Salvador. Al estallar el escándalo en 2014, ejercía como secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, cargo al que renunció. Delitos imputados: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo en concurso ideal, reiterados, y delitos contra la Administración Pública.

Gustavo Alejandro Gioria: Extesorero general de la Provincia. Surgido de la estructura del exfuncionario bustista Oscar Horacio "Pacha" Mori a fines de los noventa en la Dirección General de Rentas (DGR), ya registraba una denuncia en 2005 por haber emitido dos cheques "sin causa" por $399.668,96 a favor de Fokker Services Holanda.

Julio Schmukler: Integrante del estudio contable Schmukler & Speroni. En su declaración, sostuvo que actuó de buena fe confiando en Barreto, quien le ofreció el sistema de compensación. Delito imputado: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.

Carlos Castro: Contador público de Concordia, acusado como partícipe en la causa (cuenta además con antecedentes por otras estafas).