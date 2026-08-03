Absolvieron al “Pillo” Maidana por falta de pruebas del liderazgo de una banda de narcomenudeo

Luis Exequiel Maidana, más conocido como “el Pillo”, fue acusado de ser el narco que se adueñó de la venta de drogas en el barrio Paraná V desde hace varios años, junto a quien sería su cómplice, Exequiel Cristian Adrián Jurasek. Fueron juzgados por comercio agravado de estupefacientes en el marco de una investigación de la Policía Federal del año 2023. Este lunes, Maidana fue absuelto por falta de pruebas sobre su rol en la actividad ilícita (aunque sigue detenido con domiciliaria por una nueva causa de narcomenudeo), mientras que Jurasek fue condenado a cinco años de prisión.

El fiscal Laureano Dato había pedido ocho años de prisión para Maidana y seis para Jurasek, tras argumentar que la investigación había reunido pruebas que acreditaban el rol de ambos en el narcomenudeo agravado por tratarse de una actividad organizada.

El defensor de Maidana, Claudio Berón, sostuvo que no había elementos para acreditar que el Pillo era líder, que daba órdenes y que era el dueño de la droga secuestrada en los procedimientos de la Policía Federal. Por ello, pidió la absolución.

El defensor oficial de Jurasek, Sebastián Ludi, solicitó una pena condicional o el mínimo de cuatro años por participación secundaria en el delito.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, consideró que los indicios no fueron suficientes para demostrar que Maidana lideraba la banda narco y que los policías no fueron contundentes en su declaración ante las preguntas de la defensa. Además, valoró a favor del hombre del barrio Paraná V que la defensa pudo dar una explicación de los 2 millones de pesos que se secuestraron en su casa, por lo cual dictó su absolución. Por el contrario, entendió que sí se acreditó que Jurasek ejercía la venta de drogas al menudeo, por lo cual le impuso la pena de cinco años de prisión efectiva.

Cabe recordar que cuatro horas después de culminado el juicio oral el viernes 24 de julio y pasar a la espera de la sentencia que, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos allanaron el domicilio de Maidana en el barrio Paraná V, quien estaba junto a Jurasek y otras tres personas. Según se informó desde la fuerza de seguridad, el lugar no funcionaba como la residencia del Pillo, sino como un búnker de venta de drogas con todas las características que se vienen observando en este tipo de lugares: aberturas fortificadas, sistema de vigilancia por cámaras y un método o instrumento para eliminar pruebas en caso de la irrupción policial, en este caso una salamandra encendida.

Había cocaína fraccionada y celulares, entre otras evidencias que se suman a las pruebas que ya estaban reunidas en el legajo de investigación que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad Especializada de Narcomenudeo del Ministerio Público Fiscal.

Maidana y Jurasek quedaron detenidos. El primero está ahora con domiciliaria, aunque aliviado por la absolución de la primera causa, mientras que Jurasek también está privado de la libertad, ahora con una condena.