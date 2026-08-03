Continuará la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta y Gustavo Brondino seguirá detenido

Durante una audiencia efectuada este lunes, la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, dispuso la prórroga por 60 días de la prisión preventiva de Norberto Brondino, de 55 años, en la Unidad Penal N° 7 Casiano Calderón, de Gualeguay. El hombre está acusado del femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, ocurrido en octubre de 2025.

El legajo está caratulado "C/Brondino, Norberto Gustavo S/Homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas". Cabe recordar que la joven desapareció el 3 de octubre del año pasado y el 7 de ese mismo mes fue hallada sin vida en un pozo en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Sigue abierta la causa

Además, la magistrada extendió la investigación penal preparatoria por 60 días, con vencimiento el 2 de octubre próximo.

La primera medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Emilce Reynoso, que tuvo la adhesión del querellante particular Pablo Di Lollo, y el rechazo del abogado Augusto Lafferriere, que asiste al imputado Brondino.

Asimismo, todas las partes expresaron su acuerdo con la continuidad de la investigación penal preparatoria.