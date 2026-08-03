El STJ recorrió los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de Gualeguaychú

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), vocal Germán Carlomagno, y el vocal Miguel Ángel Giorgio visitaron hoy la sede de los Tribunales de Gualeguaychú, donde mantuvieron un encuentro con integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la jurisdicción.

Durante la recorrida, la Coordinadora Técnica Provincial, Victoria Delaude, junto a las profesionales que se encontraban presentes, explicó el funcionamiento del equipo y las tareas que desarrolla en el marco de los procesos judiciales que requieren intervención especializada.

La visita permitió a las autoridades conocer de manera directa el trabajo cotidiano de las profesionales, intercambiar inquietudes y abordar las particularidades y desafíos que plantea la labor interdisciplinaria en la jurisdicción.

También participó del encuentro la Secretaria general del STJ, Elena Salomón.

El ETI de Gualeguaychú está integrado por 12 profesionales de las áreas de Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social. Su intervención resulta fundamental para aportar evaluaciones y conocimientos especializados que contribuyen al abordaje integral de las distintas situaciones que llegan al ámbito judicial.