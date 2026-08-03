Femicidio de Luisina Leoncio: comenzó en Chajarí el juicio contra “Ñoño” Benítez

Este lunes 3 de agosto comenzó en la ciudad de Chajarí el juicio por jurados contra Domingo Rafael Benítez, alias “Ñoño”, el único imputado por el femicidio de Luisina Leoncino, ocurrido en julio del 2023.

El debate se desarrolla ante un jurado popular y está presidido por el juez técnico Maximiliano Larocca Rees. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales Julia Rivoira, Natalia Conti y Mario Guerrero, mientras que Benítez es asistido por los defensores oficiales Magdalena Vedoya y Alejandro Giorgio.

De esta manera, el acusado llegó a juicio imputado por el delito femicidio, por su parte, la defensa sostiene que el hecho debe ser encuadrado como un homicidio simple.

Cabe recordar que Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella y se activara un pedido de localización. A partir de las tareas investigativas, los efectivos policiales lograron reconstruir los últimos movimientos de la joven durante las horas previas a su desaparición y las sospechas comenzaron a centrarse sobre Benítez, quien mantenía un vínculo con la víctima.

En ese sentido, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento de los movimientos de un Volkswagen Gol perteneciente a un familiar del acusado permitieron reconstruir parte del recorrido realizado, lo que derivó en un rastrillaje efectuado el 30 de julio de 2023 en la zona del asentamiento Pampa Soler, donde fueron encontrados los primeros restos del cuerpo de la joven.

Posteriormente, tras ese macabro hallazgo, Benítez brindó información que resultó clave para que los investigadores localizaran las restantes partes del cuerpo de Luisina. Finalmente, el 2 de agosto de 2023 fueron hallados los últimos restos en la zona de Castelli y la Defensa Sur, completando así el dramático hallazgo que conmocionó a toda la ciudad.

Fuente: Concordia Policiales