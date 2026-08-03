Imputaron con prisión preventiva al conductor del vehículo que provocó el fatal accidente en Paraná

Miguel Aníbal Núñez, conductor de la camioneta involucrada en el siniestro vial en el que falleció Estefanía María Fernanda Sosa de Paraná el sábado a la mañana en Circunvalación de Paraná, fue imputado formalmente este domingo en los Tribunales de la capital. El sujeto está acusado de “homicidio imprudente agravado por conducción antirreglamentaria”.

El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N.º 1 . La defensa había solicitado prisión domiciliaria, pero el planteo fue rechazado.

Durante la audiencia se informó que una pericia preliminar realizada mediante el escaneo del vehículo determinó que la camioneta circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora cuando chocó contra la Fiorino en la que iba la víctima con su madre, que permanece en grave estado. La camioneta de menor porte estaba detenida, esperando un semáforo y fue colisionada de atrás por Núñez.

El imputado pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya en su declaración ante la Fiscalía. Al momento de ser detenido, se detectó que además manejaba alcoholizado.

La investigación continúa mientras se incorporan nuevas pruebas y pericias a la causa, confirmó Reporte 100.7.