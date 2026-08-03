Preventiva en la cárcel para un médico detenido por acoso y privación de la libertad a pasajeras de Uber

Está imputado luego de desviarse de la ruta establecida en dos viajes con jóvenes en la ciudad de Paraná y recibió prisión preventiva. Lo habían echado del Ministerio de Salud por maltratos contra compañeras.

Un médico fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, acusado de acoso sexual y privación ilegítima de la libertad contra pasajeras que transportaba mientras trabajaba como chofer de Uber. La medida preventiva fue dispuesta 30 días por el juez de Garantías, Elvio Garzón, en el marco de una investigación iniciada a partir de las denuncias de varias mujeres que relataron episodios similares ocurridos durante viajes contratados a través de la aplicación.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría aprovechado su rol como conductor para desviar los recorridos previstos y retener a las pasajeras contra su voluntad. Además, las denunciantes describieron situaciones de acoso y conductas de contenido sexual que motivaron la intervención de la Justicia.

Dos denuncias casi idénticas y se esperan más

De acuerdo con la denuncia presentada por una joven, el 31 de julio cerca del mediodía, solicitó un viaje a través de Uber desde la zona céntrica de Paraná hasta una cancha de fútbol ubicada en Don Bosco y Gobernador Maya. Apenas comenzó el recorrido el conductor empezó a hacer comentarios sobre su aspecto físico y a formular preguntas que la hicieron sentir intimidada. Poco después, se desvió del trayecto previsto con el argumento de que el GPS presentaba inconvenientes y continuó circulando por un recorrido diferente al indicado por la aplicación.

La víctima relató que permaneció retenida dentro del vehículo durante más de 10 minutos y que, mientras transcurría el viaje, envió su ubicación en tiempo real a un amigo porque temía por su seguridad. Finalmente, el automóvil se detuvo en la zona de Confederación Argentina y Bartolomé Zapata. En ese momento, al advertir la presencia de un policía en las inmediaciones, aprovechó un descuido del conductor para abrir la puerta y escapar.

Horas más tarde se registró una segunda denuncia con características similares. Otra joven, que había solicitado un viaje hacia la zona de Avenida de las Américas, aseguró que el conductor se desvió deliberadamente del recorrido, esta vez en dirección a Oro Verde. Según su testimonio, el vehículo se alejó más de un kilómetro del trayecto previsto hasta que logró descender y radicó la denuncia.

Con el correr de las horas, el caso comenzó a tomar mayor dimensión cuando una de las denunciantes difundió su experiencia en redes sociales. A partir de esa publicación, otras mujeres se comunicaron para relatar episodios de características similares e identificaron al mismo conductor y al vehículo utilizado para los traslados.

Según informó Ahora.com a partir de la investigación judicial se determinó que el imputado es Sergio Andrés Valsechi, de 48 años y profesión médico generalista, nacido en la provincia de Misiones.

Antecedentes repetidos en Salud

El acusado tiene antecedentes de violencia y problemas con la ley. En 2021 el Ministerio de Salud de Entre Ríos le dio de baja una suplencia extraordinaria luego de varias denuncias en su contra presentadas por autoridades de centros de salud, donde habría ejercido maltratos contra compañeras de trabajo.

Primero fue en el Centro de Salud “Hermana Catalina” de Paraná, cuya Dirección presentó una denuncia al Ministerio contra Valsechi por haber cometido hechos de violencia contra dos mujeres que trabajaban allí con él. El acusado intentó defenderse en aquel momento al reprocharle “hostigamiento laboral” a las autoridades del efector, que adujeron que simplemente le habían “comunicado directivas y pautas de trabajo, siempre cuestionadas y desobedecidas” por el médico.

Después ocurrieron situaciones casi calcadas en el Centro de Salud “Dr. Arturo Oñativia” de la capital provincial. Mientras Valsechi se desempeñaba allí, la Dirección de Atención Primaria de la Salud recibió una denuncia por nuevos hechos de violencia por parte del ahora imputado contra dos empleadas de ese efector público, más otra por supuesto acoso laboral perpetrado contra una compañera.

Ante la cantidad de denuncias recibidas, el Ministerio de Salud resolvió darle de baja la suplencia, a partir de lo cual Valsechi pasó a desempeñarse en el sector privado y, recientemente, como conductor de aplicaciones de pasajeros. Hasta que ahora protagonizó múltiples denuncias también en este ámbito.

Valsechi afronta además una causa penal por presunta estafa en perjuicio de la obra social provincial (IOSPER), vinculada a la prescripción irregular de medicamentos y el cobro de órdenes sin estar habilitado para ello.