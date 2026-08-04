Caso Moyano: la mujer negó en sede judicial que el sindicalista la haya violentado y aseguró que estaba bien

Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. En las próximas horas sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, relataron fuentes al tanto de la declaración de la joven a La Nación.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesnuda, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido “agredida por el señor Moyano”.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convalidó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.

El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde hay una consigna policial.

Fuentes con acceso al expediente aseguraron que Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.

Todo comenzó hoy a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.

Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas.

Arizaga continuará internada en el hospital Pirovano hasta que los médicos puedan estabilizar su estado, informaron fuentes del caso.

Cerca del mediodía se presentó el abogado penalista Juan Pablo Fioribello en la Comisaría Vecinal 13A, donde estuvo detenido Facundo Moyano. Informó a los periodistas que estaban en el lugar que será el defensor de él. A Arizaga la representa el abogado Diego Storto.

Moyano, informaron fuentes judiciales, fue llevado desde la comisaría hacia Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después sería trasladado a una alcaidía de la Policiía de la Ciudad.

“Candela se está recuperando. Está bien. Pasó una situación dramática. No hablé de lo que pasó. No sabe, aún, si va a denunciar a Moyano. Seguramente va a ampliar su declaración. Al personal policial que le tomó testimonio habló de una situación tensa”, afirmó Storto al ser consultado por los medios de comunicación.