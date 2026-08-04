Detuvieron a Facundo Moyano a raíz de una denuncia por violencia de género

El exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El fiscal Julián Pistone dispuso que Facundo Moyano quede alojado en la comisaría 13 A tras el incidente con una mujer en el barrio de Belgrano.

A su vez, resolvió medidas de prueba para intentar esclarecer el hecho: se revisarán las cámaras de seguridad, serán citados los testigos del caso y se le consultará a la joven si quiere presentar la denuncia penal y si requiere medidas de seguridad.

Cerca de las 5 de la madrugada, una joven influencer salió corriendo desnuda de un edificio. El exdiputado y sindicalista la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.

Según el parte policial al que tuvo acceso TN, ambos habrían estado “bajo efectos de estupefacientes”. De acuerdo a la versión policial, la joven de 23 años refirió que había sido “agredida por Moyano” por lo que fue trasladada al hospital Pirovano.

La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, afirmó un vecino en diálogo radial.

El diputado nacional y abogado “Huguito” Moyano ingresó a la comisaría 13 pasadas las 8.30 para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo.