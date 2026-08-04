El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Villa Paranacito y juró la nueva jueza de Paz

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunió este martes en Acuerdo General en Villa Paranacito y mantuvo audiencias con integrantes de la magistratura de la localidad, para intercambiar opiniones sobre medidas para mejorar la prestación del servicio de justicia en esa jurisdicción. También tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien asumió como jueza de Paz de esa localidad.

La reunión de Acuerdo del STJ, en la ciudad del sur entrerriano, se enmarca en la política de visitar las diferentes ciudades de la provincia, y mantener contacto directo con quienes cumplen funciones y trabajan en el Poder Judicial.

De la deliberación participaron el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno; el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela; y la vocal Laura Mariana Soage. Por su parte, de manera remota, intervino la vocal Claudia Mizawak.

Las y los integrantes del STJ, recibieron al juez del Juzgado Civil y Comercial y del Trabajo, Agustín Adolfo Weimberg; a la jueza de Paz, Daniela Edith Zuluaga; a la jueza de Paz de Ceibas, María Marta Britos y al juez de Paz de Ibicuy, Fernando Luero.

Juró la jueza de Paz

Luego del Acuerdo y asistido por la secretaria general del STJER, Elena Salomón, el vocal Carlomagno tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien fue designada como jueza de Paz de la ciudad de Villa Paranacito mediante el decreto 1.193/26 GOB, firmado el 5 de mayo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La magistrada juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designada, “cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”, tras lo cual Carlomagno la felicitó y le deseó éxitos en su gestión.

La ceremonia se efectuó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa localidad y contó con la presencia, entre otras autoridades, de la viceintendenta municipal, Sandra Latuf; el senador provincial Rubén Méndez, el fiscal Gastón Popelka; el defensor oficial Lautaro Boladeres; el jefe del Registro Civil, Lucio Jeremías García Bonzón; la presidenta de la Sección Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía, Alejandra Marchese; la prefecto Yanel Noelia Krespien, jefa de Prefectura de Villa Paranacito y el Sub jefe de la Policía Departamental Islas, Victorio Pérez , familiares y agentes judiciales.