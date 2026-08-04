Liberaron a Facundo Moyano tras lo sucedido con la modelo

Facundo Moyano fue trasladado este martes por la noche a la Unidad de Flagrancia Norte (Av. Balbín 3556) para prestar declaración en la causa en la que está acusado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga.

Tras salir de la fiscalía de Saavedra, Moyano declaró ante la prensa que “está todo aclarado”. Luego de sus palabras abandonó el lugar en un vehículo a toda velocidad.

El sindicalista permaneció alojado en la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca. En paralelo, la Policía llevó adelante distintas medidas en el departamento situado sobre la avenida Del Libertador al 5400. El resultado del allanamiento fue negativo.

Se encontró solo un USB, un reloj inteligente y medicamentos. Finalmente, pasadas las 21 horas, el exdiputado abandonó la sede policial.

El pedido de un abogado

El abogado de Candela Arizaga, la modelo de 23 años que salió corriendo semidesnuda este martes del departamento de Facundo Moyano, anunció que pedirá la nulidad del allanamiento que se hizo en la propiedad en el barrio porteño de Belgrano.

Diego Storto denunció en diálogo con LN+ que una persona ingresó al inmueble durante las horas entre las que la Fiscalía pidió el allanamiento y el mismo fue otorgado por la Justicia. “Hoy fue allanado el domicilio de Moyano y previo a eso se vio ingresar a una persona al departamento. No solamente me inquieta sino que voy a ver de quién es la responsabilidad”, reclamó.