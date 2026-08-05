El Ruaer llama a postularse para la adopción de niños, niñas y adolescentes

El 14 de agosto, en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, se realizarán reuniones informativas para personas interesadas en inscribirse en el Registro de Adoptantes.

Del 18 al 31 de agosto inclusive -10 días hábiles- estará abierta la tercera convocatoria del año para la recepción de solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (Ruaer). Previamente se llevará a cabo el Encuentro Informativo obligatorio para personas interesadas en inscribirse, que en esta oportunidad se realizará bajo la modalidad de tres reuniones simultáneas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, el viernes 14 de agosto a las 14.

Actualmente el Ruaer se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 61 niños y niñas de entre 0 y 12 años y para 34 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y cerca del 35 % de ellos/as posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Sobre el Encuentro Informativo

Las reuniones del viernes 14 serán presenciales y constituyen el primer paso para iniciar los trámites de inscripción al Ruaer. Allí se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. En caso de tratarse de una pareja, deberán participar ambos integrantes, sin excepción.

Para asistir al encuentro se debe llenar el formulario disponible en https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion/. Allí se pide que seleccionen si concurrirán a Paraná, a Concordia o Gualeguaychú (pueden optar por la sede que le resulte más cercana o accesible). Luego recibirán un correo donde se indicará la dirección precisa de la localidad seleccionada.

Cómo sigue el trámite

Con posterioridad a la reunión, las personas interesadas podrán cumplir con los demás pasos para solicitar la inscripción en el Registro de Adoptantes, comenzando con el llenado de un segundo formulario y la carga de la documentación requerida por ley para integrar el Legajo, entre el 18 y el 31 de agosto. El trámite es exclusivo para residentes en Entre Ríos.

En la página web del Ministerio Público de la Defensa (https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/) se encuentra más información sobre la inscripción, la documentación que se solicitará y requisitos.

Contactos

Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – Ruaer.